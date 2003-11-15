Настроить почту на домене. Панель управления сервером aaPanel. Домен привязан к Cloudflare
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- $5CloudFlareНастройка почтыСистемное администрирование1 исполнительЗавершен2 дня назад
Здравствуйте, помогите настроить SPF, DKIM, DMARC для домена в CloudflareCloudFlareСистемное администрирование1 исполнительЗавершен19 дней назад
Нужен ТГ бот для следующих задач: регистрация доменов в namecheap(с помощью API) проверка свободных доменов, зарегистрированных по списку покупка доменов через API добавления A-записей/NS cloudflare для доменаCloudFlareВеб-программирование8 заявокОткрытмесяц назад
- $10
Надо делать простенькие сайты с возможностью добавления блоговых статей с админки. Есть так же ряд элементарных требований. Цена за каждый сайт не велика, но здесь играет роль количество. Мы предоставляем: - домен - хостинг (Cpanel) - доступ к CloudFlare - ...cPanelCloudFlareСайты «под ключ»10 заявокЗакрытмесяц назад
Нужен фронт-енд разработчик для постоянного сотрудничества, почасовая оплата 10$ в час. Нужно сверстать сайт и подключить к нему бек-энд, проект достаточно большой сроки на сдачу проекта 1 месяц с момента начала работы ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт2 месяца назад
Добрый день, у меня есть парсер написанный на python, до недавнего времени он работал без проблем. Но перестал работать поскольку сайт ввел какую то защиту от ботов cloudflare, тот кто написал парсер не отвечает. ...PythonCloudFlareВеб-программирование3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Добрый день есть сайт с поддоменами требуется в cloudflare поставить сертификат https для того что бы сделать перенапровление с www ,также требуется сделать редиректы и прописать каноникал.CloudFlareСистемное администрирование1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Сегодня Cloudflare помутил сайт phishing or malware. Ищу человека, который знает как решить эту проблему.CloudFlareСистемное администрирование5 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется настроить правила cloudflare, через страницу поддержки боты спамят и обратная связь приходит в нашу тикет-систему.CloudFlareСистемное администрирование1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
Создание и доработка сайта на ВП. Уже готов дизайн и в общем-то и готовый сайт на реакте, требуется его просто пернести на ВордПресс (можно использовать конструктор типа элементора, но лучше не надо). Там ничего ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
На странице стоит капча Cloudflare Turnstile. Ее нужно пройти. Желательно это сделать через сервис 2captcha. Пример страниц в прикрепленном файле. Так же есть пример моей наработки в файле login.py, возможно просто доделать его. Задание на ...PythonCloudFlareСистемное программирование2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Суть работы: Настроить правильно CloudFlare. CloudFlare блокирует внешние POST-запросы из MERCHANT API FaucetPay, подменяя их GET-запросами. Это нужно исправить. Работа не сложная. Бюджет не особо большой, да и делов-то на 5 ...CloudFlareВеб-программированиенет заявокЗакрыт4 месяца назад
Есть сайт, задача с которого загружать данные по наличию, стоимости ежедневно, экспортируя данные в базу mysql сопоставляя данные по url. как мне видится, для оптимизации парсера нужно два, но также открыт и к вашим ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Мне нужно спарсить все товары нескольких магазинов который под защитой cloudflare. Все товары нужно будет выгрузить в гугл таблицы по определенному шаблону. После мне нужен ваш код Пишите сразу тг.CloudFlareВеб-программирование1 исполнительЗакрыт5 месяцев назад
Примечание: насчет зеннопостера - это мое предположение, если вы умеете обходить защиту CF другими способами - будет только лучше :) Нужно адаптировать (перенести) готовый парсер с php на Зеннопостер (либо переписать на ...PHPПарсинг сайтаCloudFlareВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Нужно организовать деплой на сервере проекта написанному на React + Next. Нужно упаковать проект в докере и помочь разработчику запустить проект в докере у себя локально. Проект на React будет иметь 2 ветки:[list][*]dev: будет деплой на ...React.jsCloudFlareСистемное администрирование4 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
На сайт идет атака ботов - прямые заходы на сайт. Нужно прописать правила и настроить защиту в cloudflare и не убить живой трафик.CloudFlareВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Проверить правильность настройки Cloudflare и дополнить ее. Так же необходима блокировка IP-сети из-за которой в метрике наблюдается большое количество пользователей с прямых заходов и сайта, с которого тоже идет нерелевантный трафикCloudFlareВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
- $20
Сайт на CMS Wordpress, имеем посты с 8-9 с набором полей для вывода блоков загрузок файлов выведенных через ACF Repeater (https://prnt.sc/-1CipguLPMR1 / https://prnt.sc/ZXVGXOaeoab8 ) . У каждого блока с файлами есть произвольное поле files_down_counts, в которое хотим ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Добрый день. есть сайт [url=https://visa.vfsglobal.com/tur/en/pol/login]https://visa.vfsglobal.com/tur/en/pol/login[/url] или [url=https://visa.vfsglobal.com/ind/en/prt/login]https://visa.vfsglobal.com/ind/en/prt/login[/url] есть написанный на python парсер сайта. есть много разных прокси, но 90% сайт банит на первой же странице, остальные на следующих. необходимо обойти защиту и получить полноценный доступ к сайту. доработать скрипт или ...Парсинг сайтаPythonCloudFlareВеб-программирование5 заявокЗакрыт8 месяцев назад