Есть архив ispmanager backup нужно его восстановить и запустить сайт .
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- ISPmanagerСистемное администрирование5 заявокОткрыт10 дней назад
На сервере Debian обнаружили проблемы с сайтами, и появление подобных папок https://prnt.sc/xq8oN7CTx5ox , содержимое index.php файл с таким кодом https://prnt.sc/5i6gx_29ykke Сервер новый, под управлением Debian-11-x86_64, панель ISPmanager, работает сутки. Ищу исполнителя, который поможет ...DebianISPmanagerСистемное администрирование7 заявокЗакрытмесяц назад
Сервер используется как файловое хранилище. Один сайт, запросы идут через PHP FastCGI (Nginx + PHP-FPM) Периодически пропадает доступ к FTP. Происходит это когда количество активных соединений nginx находится в районе 60-80. При этом, на ...Закрыт3 месяца назад
Нужно толково, безопасно и производительно настроить сервер Dedicated с аукциона Hetzner. Debian (или по Вашей рекомендации) PHP, MySQL, Apache, Nginx, Почта (Ваши рекомендации) ISPmanager 5 Lite (Сделать отдельно доступ по паролю) ...Завершен2 месяца назад
Нужен человек умеющий писать запросы к API ispManager. Никакие утилиты типа mgrctl не подходят, нужен именно обычный GET запрос. Запрос должен быть такого вида: https://IP-address:1500/ispmgr?auth=session_id&out=json&func=... Запросы на авторизацию и некоторые другие действия ...ISPmanagerВеб-программирование2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
1 На сервере перестал работать ISPmanager 2 Настроить PHPmyadmin и сделать доступ к базе удалено (включить удаленный доступ)PHPISPmanagerphpMyAdminЗавершен5 месяцев назад
Сайту на woocommerce поплохело, по всей видимости из-за дыры на сайт был установлен вирус/редирект. (хотя антивирус в панели ispmanager ничего не находит) В данный момент проблемы со входом в том числе и через админку. Есть полный доступ ...WooCommerceISPmanagerЗакрыт5 месяцев назад
[b]Цена: - договорная. Критерии выбора соответственно: качество, срок выполнения[/b][b], цена.[/b] [b] Исходные данные[/b][b]:[/b] Имеется свой выделенный сервер на CentOS 7.9 Все это работает под управлением web интерфейса ispmanager Развернут сайт на Python Всю разработку необходимо производить на Python [b]Задача:[/b] Необходимо настроить этот сайт ...PythonCentOSDjangoISPmanagerТелеграм ботЧат-ботПрикладное ПО5 заявокЗакрыт4 месяца назад
Есть скрипт который создает домен, и делает некоторые настройки домена. Задача написать функцию для создания бд и установки WordPress под средством API ISPmanager. Прикрепил сам скрипт. https://rudocs.ispmanager.com/ispmanager-lite/ispmanager-apiWordPressISPmanagerВеб-программирование1 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
Нужно пофиксить nginx конфиги. После смены SSL сертификата 403 forbidden. Установлен ispmanagerNginxISPmanagerЗакрытгод назад
Есть сервер ubuntu 20.04 на который установлен ispmanager6. Куплены домены и привязаны к IP сервера. Задача: проксировать домены через прокси ipv4/6 что бы трафик с доменов проходил через прокси и IP домена определялся как IP ...UbuntuISPmanagerCloudFlareСистемное администрирование3 заявкиЗакрытгод назад
Установить и настроить Ispmanager на Ubuntu 20.04 LTS в сервисе Lightsail AWS Amazon.UbuntuISPmanagerЗавершенгод назад
Ищу человека живущего в Ясенево и знающего сайты Вордпресс, Яндекс директ, панель ISPmanager для периодических платных консультаций, который может помочь настроить некоторые функции .WordPressISPmanagerКонтекстная рекламанет заявокЗакрытгод назад
На текущий момент у нас есть сервер под управлением Debian-11-x86_64, с установленной панелью ISPmanager и конфигурацией [NL] HP G8 / Intel 1xE5-2650v2 / 32GB RAM DDR3 / 2x240GB SSD / HW RAID / 1x10GE Port. Проблема: ...DebianISPmanagerCloudFlareСистемное администрирование2 заявкиЗакрытгод назад
Есть VPS сервер. Ubuntu 20.04 + ISPmanager 6. Основной сайт в режиме работы PHP FastCGI (Nginx + PHP-FPM) 7.4.3. Необходимо настроить работу мультисайта на Wordpress. Дополнительные домены привязываются к основному через подпапки. На данный момент 2 дополнительных домена ...Завершен2 года назад
На текущий момент у нас есть сервер под управлением Debian 11, с установленной панелью ISPmanager и конфигурацией HP G8 / Intel 1xE5-2650v2 / 32GB RAM DDR3 / 2x240GB SSD / HW RAID / 1x10GE Port ...DebianISPmanagerCloudFlareСистемное администрирование1 заявкаЗакрытгод назад
- $40
24 сайта на drupal переехали на новый сервер с панелью ispmanager 6, веб-сервер сконфигурирован в apache(Fcgi-php)+nginx. На предыдущем сервере конфигурация включала в себя varnish, что давало несколько более высокую производительность. Конфиги varnish с предыдущего сервера ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо оптимизировать сервер, на котором работает сайт на ВордПресс. Установлена панель ispmanager, CentOS 8. 1. Настроить и оптимизировать работу выделенного сервера, оптимизировать PHP 7.4, opcache и т.д. Сейчас используется в режиме ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $10
Есть ISPmanager Lite 6.41.0 Необходимо для альтернативной версии PHP 7.4 установить расширение redis чтобы оно появилось для включения/выключения в панели.Системное администрирование5 заявокЗакрыт2 года назад
[i]Добрый день всем!)[/i] [b]Если вкратце: [/b] - Нужен человек который сможет настроить облачный хостинг от [u]amazon aws[/u]. [b]Текущая ситуация: [/b] - Наш сайт (wordpress) сейчас расположен на VPS у одного из российских сервисов. Тариф лучше среднего, почти максимальный. Но ...Завершен2 года назад