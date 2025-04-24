Accel-ppp

$500
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Открыт3 заявки26 просмотров

Проект: Настройка Accel-PPP (IPoE/PPPoE) на Debian/Ubuntu

Описание:
Требуется опытный специалист по настройке Accel-PPP для сложной конфигурации на Debian. Основные задачи включают:

  • Настройка IPoE и PPPoE с аутентификацией через RADIUS.

  • Оптимизация производительности и управление трафиком (QoS, shaping).

  • Поддержка динамических интерфейсов (DHCP, IPoE клиенты).

  • Конфигурация DM/CoA для управления сессиями.

  • Решение проблем с динамическими интерфейсами и логированием.

Требования:

  • Опыт работы с Accel-PPP на Linux (Debian или Ubuntu).

  • Знание RADIUS-серверов и их интеграции.

  • Понимание протоколов IPoE и PPPoE.

  • Умение устранять неполадки и настраивать производительность.

Предпочтительно знание английского или немецкого языка.

Жду ваших предложений и сроков выполнения.

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день назад
Самиркапетанович
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