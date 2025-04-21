Развернуть фул ноду bitcoin и локальный блокчейн обозреватель mempool

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Открыт4 заявки20 просмотров

Нужно развернуть блокчейн обозреватель https://github.com/mempool/mempool/tree/master на моем сервере (пока еще не купил, хочу согласовать с вами)

Обозреватель должен работать на моей локальной ноде, которую нужно развернуть на том же сервере

Для ноды думаю использовать mynode или nix-bitcoin

БлокчейнНастройка серверов
6 дней назад
Артур
 
29 лет
7 месяцев в сервисе
Был
5 дней назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
34 года
2 месяца в сервисе
онлайн
день назад
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
час назад
4 отзыва
6 дней назад
Арман
 
35 лет
14 дней в сервисе
Был
16 часов назад
6 дней назад
Максим
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
32 минуты назад
18 отзывов
6 дней назад