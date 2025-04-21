Нужно развернуть блокчейн обозреватель https://github.com/mempool/mempool/tree/master на моем сервере (пока еще не купил, хочу согласовать с вами)

Обозреватель должен работать на моей локальной ноде, которую нужно развернуть на том же сервере

Для ноды думаю использовать mynode или nix-bitcoin