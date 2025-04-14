Настройка сервера OpenVPN + Redsock

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Закрыт9 заявок16 просмотров

Мне нужно, чтобы соединившись по openvpn с сеовеоом мой android имел ip не сервера, а прокси, который нужно подставить на выходе.

За 2 дня не смог заставить это работать, не понимаю в чем проблема, использую
ubuntu 24, openvpnsa, redsocks, iptables.

Было бы супер если бы кто-то смог помочь с этим либо на текущем сервере либо на новом с использованием другого софта, но это вроде бы как правильный.

LinuxUbuntuНастройка VPNНастройка прокси
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webtraffix
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