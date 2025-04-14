Мне нужно, чтобы соединившись по openvpn с сеовеоом мой android имел ip не сервера, а прокси, который нужно подставить на выходе.



За 2 дня не смог заставить это работать, не понимаю в чем проблема, использую

ubuntu 24, openvpnsa, redsocks, iptables.



Было бы супер если бы кто-то смог помочь с этим либо на текущем сервере либо на новом с использованием другого софта, но это вроде бы как правильный.