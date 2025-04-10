Необходим специалист для установки проекта сайта на node.js на хостинг Beget. Задача включает настройку окружения и конфигурацию для успешного запуска приложения.
Настройка vps
Перенос конфигурации с одного linux сервера на другой(1 в 1)
ТЗ по запросу
Пользователи с отзывами и опытом
Заявки фрилансеров
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