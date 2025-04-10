Настройка vps

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Открыт12 заявок26 просмотров

Перенос конфигурации с одного linux сервера на другой(1 в 1)

ТЗ по запросу

Пользователи с отзывами и опытом

LinuxНастройка серверов
18 дней назад
Ольга
 
45 лет
12 лет в сервисе
Была
7 дней назад
52 отзыва

Заявки фрилансеров

Алексей
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
10 дней назад
Дмитрий
 
24 года
13 дней в сервисе
Был
8 дней назад
13 дней назад
Алексей
 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
315 отзывов
16 дней назад
#1
Системное администрирование
Никита
 
21 год
4 года в сервисе
Был
15 дней назад
17 дней назад
Егор
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 часов назад
99 отзывов
17 дней назад
ТОП-5
Системное администрирование
Борис
 
42 года
17 дней в сервисе
Был
5 дней назад
17 дней назад
Максим
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
3 дня назад
18 отзывов
17 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
7 часов назад
18 дней назад
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
14 часов назад
2 отзыва
18 дней назад
Владимир
 
34 года
2 месяца в сервисе
онлайн
18 дней назад
Мгер
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
3 отзыва
18 дней назад
Максим
 
21 год
2 месяца в сервисе
Был
2 часа назад
3 отзыва(-2)
18 дней назад