Ищем специалиста с опытом работы с SMTP-серверами для развертывания и настройки серверов на Timeweb с использованием Mailcow. Задачи включают создание почтовых ящиков, настройку DNS-записей (SPF, DKIM, DMARC), интеграцию с Reg.ru API, управление IP-адресами для улучшения доставляемости писем и мониторинг доставки. Требуется знание принципов email-доставляемости и навыки автоматизации.
Перенести почту и содержимое с gmail на почту на хостинге
Есть корпоративная почта на Google. После неосторожного перехода на G Suite стала платной. Необходимо перенести её на Яндекс.
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