Переносим сайт на VPS, чтобы защититься от блокировок.

Цель — сохранить один SEO-домен как можно дольше живым и индексируемым.

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Что нужно сделать:

1. Развернуть сайт на VPS (желательно зарубежный VPS)

• Установить CMS и базу из резервной копии.

• Убедиться, что сайт работает стабильно.

2. Подключить Cloudflare

• Скрыть IP сервера (включить проксирование через Cloudflare).

• Включить HTTPS (режим SSL Full Strict).

• Настроить DNS через Cloudflare.

3. Ограничить доступ к серверу

• Сервер должен принимать трафик только от IP-адресов Cloudflare.

• Остальные соединения — закрыть через firewall/nginx.

4. Настроить Wildcard DNS и Wildcard SSL

• DNS-запись *.домен.ru должна вести на сервер.

• SSL-сертификат должен работать на всех поддоменах.

• Можно использовать Cloudflare SSL для wildcard.

5. Настроить NGINX для поддоменов

• Обрабатывать все поддомены (*.домен.ru) одинаково.

• Автоматически редиректить с главной страницы домен.ru на случайный поддомен (например, x27.домен.ru).

• Все поддомены должны отдавать один и тот же контент (не копии, а проксирование ядра).

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Важно:

• Никаких iframe, reverse proxy и т.п.

• Контент должен открываться на основном SEO-домене, без маскировки, чтобы сохранялась индексация.

• Если домен попадёт в реестр — тогда будет отдельное решение. Пока задача: максимально продлить жизнь основному домену в индексе.