Необходимы рекомендации по настройке почтового сервера на Google Workspace для устранения проблем с доставкой писем. Требуется проверка текущих настроек домена, помощь в исправлении замечаний от mail-tester и glockapps, а также объяснение факторов, влияющих на доставку. Также важно проверить наличие домена в черных списках и дать рекомендации на будущее.
Перенести сайт на VPS и создать автоматические поддомены
Переносим сайт на VPS, чтобы защититься от блокировок.
Цель — сохранить один SEO-домен как можно дольше живым и индексируемым.
⸻
Что нужно сделать:
1. Развернуть сайт на VPS (желательно зарубежный VPS)
• Установить CMS и базу из резервной копии.
• Убедиться, что сайт работает стабильно.
2. Подключить Cloudflare
• Скрыть IP сервера (включить проксирование через Cloudflare).
• Включить HTTPS (режим SSL Full Strict).
• Настроить DNS через Cloudflare.
3. Ограничить доступ к серверу
• Сервер должен принимать трафик только от IP-адресов Cloudflare.
• Остальные соединения — закрыть через firewall/nginx.
4. Настроить Wildcard DNS и Wildcard SSL
• DNS-запись *.домен.ru должна вести на сервер.
• SSL-сертификат должен работать на всех поддоменах.
• Можно использовать Cloudflare SSL для wildcard.
5. Настроить NGINX для поддоменов
• Обрабатывать все поддомены (*.домен.ru) одинаково.
• Автоматически редиректить с главной страницы домен.ru на случайный поддомен (например, x27.домен.ru).
• Все поддомены должны отдавать один и тот же контент (не копии, а проксирование ядра).
⸻
Важно:
• Никаких iframe, reverse proxy и т.п.
• Контент должен открываться на основном SEO-домене, без маскировки, чтобы сохранялась индексация.
• Если домен попадёт в реестр — тогда будет отдельное решение. Пока задача: максимально продлить жизнь основному домену в индексе.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование4 заявкиЗакрыт8 дней назад
Необходимо выполнить срочную настройку сервера: добавить замененный SSD-диск в RAID-массив согласно инструкции и установить загрузчик. Ожидается профессиональное выполнение данных задач для обеспечения корректной работы сервера.Закрыт14 дней назад
- $70
Необходимо сформировать конфигурационный файл для OpenVPN для подключения к прокси в формате IP:PORT/login:password. Учет замены IP в WebRTC обязателен для корректной работы. Подходите к задаче с учетом всех требований для успешного подключения.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт14 дней назад
- $20
Требуется настроить API сервер, который активирует лицензии, но не передает обновления. Сервер лицензий базируется на LicenseBox. Необходимо выявить и устранить проблему с передачей обновлений.Системное администрирование2 заявкиЗакрытмесяц назад
Требуется помощь в разборе проблемы с деплоем на сервер приложения в Yandex Cloud. Ошибка возникает при обновлении сервера после мерджа в мастер. Необходимо обновить токен и предотвратить повторение подобной ошибки в будущем. Ожидается анализ ситуации и рекомендации для решения проблемы.Системное администрирование6 заявокЗакрыт17 дней назад
Требуется настроить FTP сервер и RAID массив на домашнем ПК с предпочтением к системе Ubuntu. Также необходимо организовать удалённый доступ через RDP. Предоставлена инструкция от предыдущего администратора, которая успешно проверялась на виртуальной машине.Закрыт18 дней назад
- $50
Требуется устная консультация по проблеме с запуском Docker после установки SSL сертификата Lets Encrypt. Ошибка возникает при выполнении команды 'sudo docker compose up -d'. Проблема, вероятно, связана с конфликтом портов. Необходимо помочь в исправлении конфигурации и устранении ошибок.Системное администрирование1 исполнительЗакрыт20 дней назад
- $20
Требуется настроить хостинг и привязать домен, а также установить сайт на движке WordPress. Необходимо подключить SSL-сертификат для обеспечения безопасности. Важно выполнить все этапы настройки качественно и в срок.Системное администрирование6 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется помощь в настройке почты на BrainyCP. Необходимо запустить сервисы Exim, Dovecot и решить проблему с подключением к IMAP серверу. Также требуется интеграция почты с Битрикс24 через IMAP и SMTP. Задача включает диагностику и исправление текущих ошибок.Закрыт23 дня назад
Требуется разработать контейнеризированное решение для развертывания ERPNext с использованием Dokploy. Проект включает автоматизацию развертывания, управление версиями, настройку резервного копирования и восстановление данных. Необходима оптимизация архитектуры контейнеров, использование Docker и CI/CD для управления процессами. Ожидается готовая конфигурация с документацией по установке и обновлению.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт24 дня назад