Разобраться почему не работает деплой на сервер, для Dev Ops.

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Закрыт6 заявок21 просмотр

Сервер приложения, находится на Yandex Cloud. Ошибка обновления сервера при мердже в мастер. Не проходит стадия деплоя.

Скорее всего нужно обновить токен и убедиться чтобы такого в дальнейшем не случилось.

Настройка серверовРазработка бэкенда
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