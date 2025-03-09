1. Описание проекта

Компания планирует перевести существующую инфраструктуру ERPNext с виртуальных машин (Ubuntu на Windows Hyper-V) на контейнеризированное развертывание с использованием Dokploy. ERPNext используется в нескольких организациях, каждая из которых имеет 3 экземпляра системы (тестовая, рабочая, продакшн).

Необходимо разработать готовое контейнеризированное решение, которое позволит:

Развертывать ERPNext в изолированных контейнерах с вынесенной базой данных.

Автоматизировать процесс развертывания новых экземпляров ERPNext.

Гибко управлять версиями системы и их обновлениями.

Настроить систему резервирования и восстановления данных.

2. Технические требования

2.1. Архитектура контейнеров

ERPNext должна быть развернута с разделением сервисов:

✅ Один контейнер для ERPNext (включает веб-сервер, фоновые задачи, планировщик)

✅ Отдельный контейнер для Redis (используется как кеш и брокер задач)

✅ Отдельный контейнер для Socket.IO (обеспечивает real-time обновления)

✅ Отдельный сервер/контейнер для базы данных MariaDB (или внешний сервер БД)

✅ Traefik/Nginx в качестве реверс-прокси для маршрутизации трафика

2.2. Управление процессами

В контейнере ERPNext должен использоваться Supervisor или аналогичный процесс-менеджер.

Должна быть возможность автоматического перезапуска процессов в случае их сбоя.

2.3. Инструменты управления и деплоя

Использовать Dokploy для удобного управления контейнерами через веб-интерфейс.

Поддержка автоматического развертывания новых экземпляров ERPNext по шаблону.

Возможность обновления ERPNext с минимальным временем простоя.

Контейнеры должны быть версированы и управляемы через CI/CD.

2.4. Сетевые настройки и безопасность

Все сервисы должны быть развернуты в изолированной сети.

Доступ к ERPNext – только через HTTPS (Let's Encrypt).

База данных должна быть изолирована и не доступна извне.

Документированная стратегия резервного копирования и восстановления.

Настроить логирование и мониторинг работы контейнеров.

2.5. Масштабируемость и отказоустойчивость

В будущем возможен переход на Kubernetes – описать возможность миграции.

Возможность горизонтального масштабирования ERPNext (много экземпляров).

Автоматическое распределение нагрузки между контейнерами.

3. Ожидаемый результат

📌 Готовая рабочая конфигурация Docker + Dokploy для развертывания ERPNext.

📌 Документация по установке, обновлению, резервированию и восстановлению данных.

📌 CI/CD-пайплайн для автоматического обновления и деплоя.

📌 Оптимизированная и безопасная архитектура контейнеров.