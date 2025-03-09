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Настройка контейнеризированного развертывания ERPNext с Dokploy
1. Описание проекта
Компания планирует перевести существующую инфраструктуру ERPNext с виртуальных машин (Ubuntu на Windows Hyper-V) на контейнеризированное развертывание с использованием Dokploy. ERPNext используется в нескольких организациях, каждая из которых имеет 3 экземпляра системы (тестовая, рабочая, продакшн).
Необходимо разработать готовое контейнеризированное решение, которое позволит:
Развертывать ERPNext в изолированных контейнерах с вынесенной базой данных.
Автоматизировать процесс развертывания новых экземпляров ERPNext.
Гибко управлять версиями системы и их обновлениями.
Настроить систему резервирования и восстановления данных.
2. Технические требования
2.1. Архитектура контейнеров
ERPNext должна быть развернута с разделением сервисов:
✅ Один контейнер для ERPNext (включает веб-сервер, фоновые задачи, планировщик)
✅ Отдельный контейнер для Redis (используется как кеш и брокер задач)
✅ Отдельный контейнер для Socket.IO (обеспечивает real-time обновления)
✅ Отдельный сервер/контейнер для базы данных MariaDB (или внешний сервер БД)
✅ Traefik/Nginx в качестве реверс-прокси для маршрутизации трафика
2.2. Управление процессами
В контейнере ERPNext должен использоваться Supervisor или аналогичный процесс-менеджер.
Должна быть возможность автоматического перезапуска процессов в случае их сбоя.
2.3. Инструменты управления и деплоя
Использовать Dokploy для удобного управления контейнерами через веб-интерфейс.
Поддержка автоматического развертывания новых экземпляров ERPNext по шаблону.
Возможность обновления ERPNext с минимальным временем простоя.
Контейнеры должны быть версированы и управляемы через CI/CD.
2.4. Сетевые настройки и безопасность
Все сервисы должны быть развернуты в изолированной сети.
Доступ к ERPNext – только через HTTPS (Let's Encrypt).
База данных должна быть изолирована и не доступна извне.
Документированная стратегия резервного копирования и восстановления.
Настроить логирование и мониторинг работы контейнеров.
2.5. Масштабируемость и отказоустойчивость
В будущем возможен переход на Kubernetes – описать возможность миграции.
Возможность горизонтального масштабирования ERPNext (много экземпляров).
Автоматическое распределение нагрузки между контейнерами.
3. Ожидаемый результат
📌 Готовая рабочая конфигурация Docker + Dokploy для развертывания ERPNext.
📌 Документация по установке, обновлению, резервированию и восстановлению данных.
📌 CI/CD-пайплайн для автоматического обновления и деплоя.
📌 Оптимизированная и безопасная архитектура контейнеров.
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