Необхідно залишити відгук на платформі Thumbtack. Текст відгуку буде надано. Важливо дотримуватись стилю та вимог до написання відгуків.
Найти информацию
Для крупного поставщика всех видов фруктов и овощей, необходимо найти контакты в виде email адресов потенциальных покупателей. Это могут быть: крупные и средние дистрибьюторы, оптовые базы, супермаркеты, рестораны, отели производители соков, джемов, замороженных продуктов. География поиска: Австрия, Германия, Швейцария, Болгария, Молдова, Польша, Румыния, Украина, Словения, Дания, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония, Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия. Для поиска использовать ключевые запросы через google на языке страны, в которой требуется информацию. Формулировки ключевых запросов предоставлю. Импровизация поощряется. Также можно использовать каталоги компаний. Email адреса, которые вы предоставите, необходим подтвердить источником - ссылкой на ресурс.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $3
Требуется составить краткий отзыв для наполнения сайтов. Уточнение деталей и дополнительных требований будет проведено в переписке. Основная задача — создать отзыв, который будет соответствовать заданным критериям.Наполнение сайтов18 заявокЗакрытмесяц назад
- $4
Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах и Авито. Для выполнения задания нужны аккаунты от 3 уровня для Яндекс и старше 3 месяцев для Авито. Тексты отзывов предоставляются. Оплата производится после успешной публикации. Вы можете выполнить одно или оба задания.Наполнение сайтов36 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $700
Ищется оператор для удаленной работы по наполнению сайтов. Задачи включают ведение активных диалогов, фильтрацию сообщений и поддержку интереса собеседника. Необходима быстрая скорость набора текста, самодисциплина и доступ к стабильному интернету. Гибкий график и ежедневные выплаты за активность.Наполнение сайтов12 заявокЗакрытмесяц назад
- $50
Требуются исполнители для размещения 10 отзывов в Google Maps для бизнеса в бьюти-сфере в США. Необходимы реальные женские аккаунты с историей активности. Публикация отзывов будет происходить постепенно, возможна дальнейшая работа на постоянной основе. Оплата составляет 200 грн за отзыв.Наполнение сайтов11 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется написать отзыв на Яндексе и других площадках. Основная задача — создать качественный и информативный текст отзыва, который будет размещен на указанных ресурсах. Важно учитывать специфику каждой платформы.Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется написать отзывы на сайтах по цене 60-80 руб. за штуку. Заказчик предоставит 3 сайта для работы. Оплата будет зависеть от качества выполненных отзывов. Ожидаются качественные и информативные тексты.Наполнение сайтов17 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется создать профиль на сайте объявлений и передать его заказчику. Необходимо уделить внимание правильному заполнению всех полей и оформлению профиля для привлечения внимания пользователей.Наполнение сайтов6 заявокЗакрытмесяц назад