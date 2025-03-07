Для крупного поставщика всех видов фруктов и овощей, необходимо найти контакты в виде email адресов потенциальных покупателей. Это могут быть: крупные и средние дистрибьюторы, оптовые базы, супермаркеты, рестораны, отели производители соков, джемов, замороженных продуктов. География поиска: Австрия, Германия, Швейцария, Болгария, Молдова, Польша, Румыния, Украина, Словения, Дания, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония, Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия. Для поиска использовать ключевые запросы через google на языке страны, в которой требуется информацию. Формулировки ключевых запросов предоставлю. Импровизация поощряется. Также можно использовать каталоги компаний. Email адреса, которые вы предоставите, необходим подтвердить источником - ссылкой на ресурс.