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Закрыт6 заявок97 просмотров

Для крупного поставщика всех видов фруктов и овощей, необходимо найти контакты в виде email адресов потенциальных покупателей. Это могут быть: крупные и средние дистрибьюторы, оптовые базы, супермаркеты, рестораны, отели производители соков, джемов, замороженных продуктов. География поиска: Австрия, Германия, Швейцария, Болгария, Молдова, Польша, Румыния, Украина, Словения, Дания, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония, Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия. Для поиска использовать ключевые запросы через google на языке страны, в которой требуется информацию. Формулировки ключевых запросов предоставлю. Импровизация поощряется. Также можно использовать каталоги компаний. Email адреса, которые вы предоставите, необходим подтвердить источником - ссылкой на ресурс.

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2 месяца назад
guest_16606293492676
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