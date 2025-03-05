Опубликовать отзыв на авито или яндекс картах

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Закрыт36 заявок773 просмотра

Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах (200 Р) и Авито (120 Р). Можно выполнить одно или оба задания. Необходимы аккаунты от 3 уровня для Яндекс Карт или старше 3 месяцев для Авито. Тексты отзывов предоставляются. Оплата после успешной публикации.

АвитоНаписание отзывовЯндекс Карты
2 месяца назад
Vichkaaa
28 лет
2 года в сервисе
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8 часов назад

Заявки фрилансеров

Сергі
 
16 лет
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Мария
 
29 лет
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Юрий
 
19 лет
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Виктор
 
15 лет
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Ася
 
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Азат
 
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Дмитрий
 
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месяц назад
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Яна
 
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Мадина
 
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месяц назад
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Майя
 
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Шохрух
 
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Алина
 
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2 месяца назад
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Валерия
 
20 лет
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1 отзыв
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16 дней назад
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