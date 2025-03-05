Ищется оператор для удаленной работы по наполнению сайтов. Задачи включают ведение активных диалогов, фильтрацию сообщений и поддержку интереса собеседника. Необходима быстрая скорость набора текста, самодисциплина и доступ к стабильному интернету. Гибкий график и ежедневные выплаты за активность.
Опубликовать отзыв на авито или яндекс картах
Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах (200 Р) и Авито (120 Р). Можно выполнить одно или оба задания. Необходимы аккаунты от 3 уровня для Яндекс Карт или старше 3 месяцев для Авито. Тексты отзывов предоставляются. Оплата после успешной публикации.
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