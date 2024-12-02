Требуется написать отзывы на сайтах по цене 60-80 руб. за штуку. Заказчик предоставит 3 сайта для работы. Оплата будет зависеть от качества выполненных отзывов. Ожидаются качественные и информативные тексты.
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Нужно написать отзыв на яндексе и других площадках
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