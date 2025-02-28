Опубликовать отзыв на яндекс картах

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок101 просмотр

Нужно опубликовать отзывы на Яндекс Картах. Необходим аккаунт Яндекс Карт от 3 уровня. Тексты отзывов даём. Оплата после успешной публикации, когда отзыв станет виден.

Если у вас несколько аккаунтов, то можем рассмотреть постоянную работу.

Написание отзывовЯндекс Карты
2 месяца назад
guest_1740407395245
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

ilyaboss10listru
Илья 
24 года
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
$4
1 день
Так себе

Заявки фрилансеров

Артур
 
21 год
2 месяца в сервисе
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14 часов назад
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Ольга
 
30 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Юлія
 
17 лет
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
Амина
 
17 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Екатерина
 
31 год
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
ilyaboss10listru
Илья 
24 года
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад