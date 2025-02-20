Необходимо собрать базу из 150 телеграм-каналов по определённым критериям. Идеальный кандидат должен разбираться в телеграм-каналах и их показателях, а также иметь опыт работы с аналитическими сервисами. Оплата договорная через Usdt. Возможность долгосрочного сотрудничества при качественном выполнении задания.