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Поиск кресла. Требования к креслу:

  • Высота сиденья: Минимум 39-43 см (важно, чтобы ноги доставали до пола).

  • Глубина сиденья: Около 44-48 см (или регулируемая).

  • Высота спинки: Не слишком высокая, около 70-75 см (или регулируемый подголовник).

  • Регулируемые подлокотники: По высоте.

  • Регулировка: Чем больше регулировок, тем лучше (особенно высоты и глубины сиденья).

  • Тип: Эргономичное, детское/подростковое, или геймерское с подходящими размерами.

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2 месяца назад
guest_1740089671167
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

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