Ищется специалист, знакомый со Steam, для помощи в нахождении предметов на новых зарегистрированных аккаунтах. Исполнитель получит все подробности и инструкции. Опыт работы с платформой будет преимуществом.
Специалист по посевам в телеграм
Ищу специалиста по посевам в телеграм. Необходимо подбирать релевантные Telegram-каналы с опорой на аналитические данные и метрики, вести коммуникацию с каналами и подрядчиками, проводить аналитику проделанных посевов, собирать отчеты. Услуга В2В.
Просьба сразу указывать ссылку на кейсы или портфолио с результатами работы. Оплата по договоренности
Заявки фрилансеров
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