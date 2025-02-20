Ищу специалиста по посевам в телеграм. Необходимо подбирать релевантные Telegram-каналы с опорой на аналитические данные и метрики, вести коммуникацию с каналами и подрядчиками, проводить аналитику проделанных посевов, собирать отчеты. Услуга В2В.

Просьба сразу указывать ссылку на кейсы или портфолио с результатами работы. Оплата по договоренности