Специалист по посевам в телеграм

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрытнет заявок17 просмотров

Ищу специалиста по посевам в телеграм. Необходимо подбирать релевантные Telegram-каналы с опорой на аналитические данные и метрики, вести коммуникацию с каналами и подрядчиками, проводить аналитику проделанных посевов, собирать отчеты. Услуга В2В.
Просьба сразу указывать ссылку на кейсы или портфолио с результатами работы. Оплата по договоренности

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2 месяца назад
guest_1740029233805
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров