Размещение объявлений на заказ

105 заказов

Преимущества размещения объявлений в интернете

В современном мире интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, и размещение объявлений в сети является одним из ключевых инструментов для продвижения товаров и услуг. Это позволяет охватить широкую аудиторию, увеличить видимость бренда и привлечь новых клиентов. Будь то продажа товаров, аренда недвижимости или поиск сотрудников, интернет-площадки предлагают бесконечные возможности для бизнеса любой сферы деятельности.

Как размещение объявлений решает проблемы бизнеса

Размещение объявлений в интернете помогает решить множество задач, с которыми сталкиваются компании:

  • Увеличение охвата аудитории: Объявления в сети видят тысячи пользователей, что значительно расширяет потенциальную клиентскую базу.
  • Экономия времени и ресурсов: Размещение объявлений онлайн занимает меньше времени и требует меньше затрат, чем традиционные методы рекламы.
  • Таргетинг: Интернет-платформы предлагают возможность выбирать целевую аудиторию по географическому положению, интересам и другим параметрам.
  • Измеримость и аналитика: Вы можете отслеживать эффективность объявлений с помощью статистики и аналитических инструментов.

Примеры успешного использования онлайн-объявлений

Многочисленные компании и частные лица уже успешно используют возможности интернета для размещения объявлений. Например, розничные магазины публикуют информацию о скидках и акциях, привлекая таким образом новых покупателей. Риэлторы размещают объявления о продаже или аренде недвижимости, что позволяет быстро находить заинтересованных клиентов. В сфере трудоустройства объявления о вакансиях помогают работодателям находить квалифицированных специалистов, а соискателям — подходящую работу.

Подведем итоги: воспользуйтесь преимуществами онлайн-объявлений

Размещение объявлений в интернете — это мощный инструмент для продвижения вашего бизнеса. Он помогает увеличить охват, сэкономить время и ресурсы, а также достичь целевой аудитории. Используйте возможности онлайн-платформ для продвижения своих товаров и услуг, чтобы добиться успеха на конкурентном рынке. Закажите размещение объявлений у нас и начните привлекать новых клиентов уже сегодня!

Частые вопросы

⭐ Какова стоимость размещения одного объявления?

Стоимость размещения объявления может варьироваться в зависимости от платформы и объёма работы. На бирже Weblancer вы можете найти исполнителей, готовых разместить объявления по цене от 10 до 50 USD за единицу. Пожалуйста, уточняйте условия и стоимость у конкретного исполнителя.

⭐ Как быстро будут размещены мои объявления?

Сроки размещения объявлений зависят от объёма заказа и загруженности исполнителя. Обычно это занимает от 1 до 3 рабочих дней. На Weblancer вы можете обсудить сроки выполнения напрямую с исполнителем, чтобы убедиться, что работа будет завершена в нужное время.

⭐ На каких платформах вы размещаете объявления?

Мы размещаем объявления на различных популярных платформах, таких как социальные сети, онлайн-доски объявлений и специализированные форумы. Вы можете указать предпочтительные платформы при размещении заказа на Weblancer, чтобы исполнители могли предложить наиболее подходящие решения для ваших нужд.

  • Менеджер объявлений

    Основные обязанности: Публикации объявлений по готовым шаблонам. Доступ к личному кабинету не требуется, все выполняете самостоятельно. Оплата за размещение каждого объявления производится за счёт компании. Оплата выполняется сразу после выполнения задания. Требования к кандидату: ...

    Размещение объявленийАвито
    Наполнение сайтовнет заявок
    Ожидает оплаты

  • Найти группы в Фейсбук для объявлений

    Требуется собрать актуальные открытые группы в Facebook с русскоязычной аудиторией для публикации объявлений о цифровых услугах. Нужны группы с минимальным количеством участников от 500, где возможно бесплатное размещение и не удаляются объявления. Результаты оформить в Google таблице с указанием ссылки, количества участников, спамности, темы, страны и названия группы.

    Поиск информацииРазмещение объявленийFacebookGoogle Таблицы
    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Открыт
    2 дня назад

  • Размещение объявлений в Facebook-группах в США

    Ищется специалист для ручного размещения информации о страховых услугах в тематических Facebook-группах, ориентированных на русскоязычную и украинскоязычную диаспору в США. Необходимо найти активные группы и выполнять размещение подготовленного контента. Ведение отчётности о размещениях, оплата по договорённости: фиксированная ставка за размещение и бонусы за обращения.

    Размещение объявленийFacebook
    Наполнение сайтов10 заявок
    Открыт
    21 день назад

  • Размещение контактной информации во все бесплатные справочники

    Необходимо разместить объявление с контактной информацией, включая ссылку на группу ВКонтакте, во все доступные бесплатные справочники и площадки. Услуга касается монтажа систем отопления и водоснабжения в частных домах в Москве и области.

    Размещение объявлений
    Наполнение сайтов4 заявки
    Открыт
    25 дней назад

  • HR и лид-менеджеры

    $1000

    Ищем HR и лид-менеджеров для подбора исполнителей по модели Success Fee. Оплата 100€ только за результат. Ответьте на вопросы о вашем опыте в поиске исполнителей и автоматизации. Укажите кодовое слово 'SuccessTeam2025' в отклике.

    Ведение перепискиОбщение с клиентамиРазмещение объявленийAhrefs
    Рекрутинг (HR)3 заявки
    Закрыт
    3 дня назад

  • Рекрутер / Менеджер по подбору персонала

    $1000

    Кадровое агентство ищет рекрутера/менеджера по подбору персонала с опытом от 1 года. Обязанности включают поиск и подбор кандидатов, проведение интервью и взаимодействие с заказчиками. Предоставляется свободный график, сдельная оплата и премии по выполнению плана. Идеальный кандидат должен уметь эффективно работать в условиях многозадачности и обладать высокими навыками общения.

    Ведение перепискиЛидогенерацияПривлечение клиентовРазмещение объявленийРусский язык
    Рекрутинг (HR)нет заявок
    Ожидает оплаты

  • Веб-приложение для организации мероприятий и встреч

    $150

    Требуется разработать веб-приложение для курсовой работы, которое включает пользовательский интерфейс для создания и управления мероприятиями, а также администраторскую панель. Основные функции: регистрация участников, фильтры по категориям, возможность покупки билетов и управление пользователями. Приложение должно обеспечивать статистику и отчеты по мероприятиям.

    Размещение объявленийСоздание аккаунтовСоздание веб-приложенийСоздание пользовательских интерфейсовУправление аккаунтами
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Наполнение карточек товаров

    Требуются услуги по наполнению карточек товаров на сайте osta.ee. Задача включает набор текста, поиск изображений по ASIN коду товара, создание описаний на эстонском языке с использованием ИИ и размещение объявлений с фотографиями и ценами. Знание эстонского языка не требуется.

    Наполнение сайтовРазмещение объявлений
    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Специалист по посевам в телеграм

    $300

    Требуется специалист по посевам в Telegram для подбора релевантных каналов, ведения коммуникации, аналитики и составления отчетов. Необходимо указывать ссылки на кейсы или портфолио. Оплата обсуждается.

    Заполнение таблицНаписание постовРазмещение объявленийTelegram
    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Выложить объявление по готовой инструкции

    $200

    Необходимо выложить готовое объявление на Авито в сфере услуг косметологии. Объявление должно провисеть 3-5 дней. Убедитесь, что аккаунт подтвержден, чтобы размещение было бесплатным. Также нужно подключить CRM-систему для удаленного приема заявок. Оплата производится сразу после выполнения задания.

    Настройка CRMРазмещение объявленийАвито
    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Выставить авто объявления на сайтах, вручную.

    Требуется разместить 3 объявления о продаже разных автомобилей на сайте вручную. Необходимо зарегистрироваться, предоставить номер телефона, 4-5 фото и список опций авто. Объявления должны быть размещены без использования скриптов или ботов. Целевой рынок - Европа.

    Размещение объявленийСоздание аккаунтов
    Наполнение сайтов26 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Отзывы на Авито.

    $5

    Задача заключается в написании положительных отзывов под объявлениями на Авито с вашего аккаунта. Оплата составляет 500 рублей за каждый отзыв после публикации и прохождения модерации. Тексты для отзывов будут предоставлены, необходимо лишь разместить их по предоставленному алгоритму.

    Размещение объявленийАвито
    Копирайтинг90 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Отзывы на Авито

    $5

    Требуется разместить положительные отзывы под объявлениями на Авито. Подробный алгоритм действий будет предоставлен. Оплата составляет 400 рублей за отзыв после публикации и модерации. Текст для отзывов предоставляется, необходимо только размещение с вашего аккаунта.

    Написание отзывовРазмещение объявленийАвито
    Копирайтинг33 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Найти 100 каналов в vk/tg. Тематика: СОТРУДНИКИ-вахта

    Требуется собрать базу из 100 каналов в ВК и TG для размещения вакансии о поиске сотрудников строительных специальностей на вахту в Москве. Текст вакансии будет предоставлен. Необходимо учесть специфику тематики "СОТРУДНИКИ-вахта".

    Поиск информацииРазмещение объявленийTelegramВКонтакте
    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Розміщення вакансій

    $10

    Шукаємо людей для допомоги в публікації вакансій на платформах пошуку роботи. Маємо великий обсяг вакансій, за кожну розміщену вакансію пропонуємо 400 грн. Необхідна оперативність та увага до деталей.

    Размещение объявлений
    Управление проектами9 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Разместить объявление

    Требуется разместить объявление на платформе Авито для наполнения сайтов. Необходимо подготовить текст объявления и опубликовать его на сайте. Укажите все важные детали и описание товара или услуги.

    Размещение объявленийАвито
    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Google ads эксперт товары для взрослых

    $50

    Требуется специалист по Google Ads с опытом размещения объявлений в категории товары для взрослых. Необходимо эффективно наполнить сайты и создать привлекательные объявления для целевой аудитории.

    Размещение объявленийGoogleGoogle Ads
    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Разместить на сайте(барахолке) объявления по примеру

    $125

    Требуется разместить 50 объявлений на сайте-барахолке, следуя примеру конкурентов. Необходимо перефразировать текст и установить собственные фотографии. Укажите детали и формат, чтобы соответствовать требованиям сайта.

    Размещение объявлений
    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Прогнать сайт по каталогам

    Необходимо прогнать сайт по каталогам, доскам объявлений и форумам для формирования 'белой' ссылочной массы. Ожидается качественный подход к продвижению и соблюдение рекомендаций SEO.

    Размещение объявленийРазмещение ссылок
    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад