Требуются траферы для поиска сотрудников на работу в Яндекс Еду. Необходимы профессионалы, способные эффективно привлекать кандидатов и проводить первичный отбор. Ожидаются результаты в кратчайшие сроки.
HR и лид-менеджеры
Анкета для кандидатов / партнёров по подбору исполнителей
Перед тем как начать, внимательно прочитайте:
Условия сотрудничества
Мы работаем по модели Success Fee — вы получаете 100€ только за результат.
Что значит “результат”:
• Вы находите исполнителя (через биржи, автоматизации, своими руками — неважно).
• Мы утверждаем его → он откликается на нашей площадке Weblancer.net.
• Мы замораживаем оплату за задачу — она не доступна, пока задача не завершена.
• Мы создаём Telegram-группу: вы + исполнитель + наш представитель.
• Вы сопровождаете исполнителя, помогаете или “долбите”, пока он не сдаст задачу под ключ.
• Когда задача сдана и принята без доработок — вы получаете свою оплату 100€.
Почему вам это выгодно:
• Мы платим выше рынка — но только за тех, кто довёл задачу до конца.
• Хотите зарабатывать — приводите исполнителей, которые не сливаются, не исчезают, а сдают.
• Никаких “взялся, но не сделал”. Деньги = результат.
Ответьте на вопросы:
1. На каких фриланс-биржах/площадках вы обычно ищете исполнителей?
2. Есть ли у вас опыт с автоматизациями (browser-use, AI, рассылки, бот-отклики)?
3. Сколько реально качественных исполнителей вы можете находить в неделю?
4. Готовы ли вы сопровождать исполнителя в Telegram-чате до полного выполнения задачи?
5. Какой у вас был самый эффективный канал поиска исполнителей?
6. Хотите ли взять под крыло второго помощника (и заложить % от его Success Fee себе)?
Кодовое слово: “SuccessTeam2025” — укажите его в отклике, чтобы подтвердить, что вы прочитали условия полностью.
Заявки фрилансеров
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