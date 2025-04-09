Анкета для кандидатов / партнёров по подбору исполнителей

Перед тем как начать, внимательно прочитайте:

Условия сотрудничества

Мы работаем по модели Success Fee — вы получаете 100€ только за результат.

Что значит “результат”:

• Вы находите исполнителя (через биржи, автоматизации, своими руками — неважно).

• Мы утверждаем его → он откликается на нашей площадке Weblancer.net.

• Мы замораживаем оплату за задачу — она не доступна, пока задача не завершена.

• Мы создаём Telegram-группу: вы + исполнитель + наш представитель.

• Вы сопровождаете исполнителя, помогаете или “долбите”, пока он не сдаст задачу под ключ.

• Когда задача сдана и принята без доработок — вы получаете свою оплату 100€.

Почему вам это выгодно:

• Мы платим выше рынка — но только за тех, кто довёл задачу до конца.

• Хотите зарабатывать — приводите исполнителей, которые не сливаются, не исчезают, а сдают.

• Никаких “взялся, но не сделал”. Деньги = результат.

Ответьте на вопросы:

1. На каких фриланс-биржах/площадках вы обычно ищете исполнителей?

2. Есть ли у вас опыт с автоматизациями (browser-use, AI, рассылки, бот-отклики)?

3. Сколько реально качественных исполнителей вы можете находить в неделю?

4. Готовы ли вы сопровождать исполнителя в Telegram-чате до полного выполнения задачи?

5. Какой у вас был самый эффективный канал поиска исполнителей?

6. Хотите ли взять под крыло второго помощника (и заложить % от его Success Fee себе)?

Кодовое слово: “SuccessTeam2025” — укажите его в отклике, чтобы подтвердить, что вы прочитали условия полностью.