Необходимо выявить ошибки SEO, из-за которых сайт медленно индексируется. Также требуется провести частичную настройку первой страницы для оптимизации индексации в поисковых системах.
Ресечинг
Задание для ресечинга
Цель: Найти вакансии по определенным критериям для двух кейсов
Критерии:
1. Для кейса 1:
Грейд:
Директор по клиентскому опыту
Директор по развитию клиентского опыта
Руководитель службы клиентского опыта
Руководитель направления клиентского опыта
СЕО -2/-3/-4
Язык:
Русский + английский В1
Форма занятости:
Желательно - гибрид
Офис - ок
Оформление:
только ТК РФ
ЗП:
от 450к (Net) на период испытательного срока, от 500к после (+ годовой бонус)
2. Для кейса 2:
Страна: США
Отрасль: Digital & IT Portfolio, Oil & Gas
Размер компании, выпускающей продукт:
Изначально целились в большую и зрелую организацию, желательно ВИНК. Но готов подумать над другими вариантами
Роли, задачи, ответственность:
Руководитель портфеля (160+ проектов):
- Определение стратегических целей портфеля, операционализация их до команд, определение приоритетов внутри портфеля
- Поддержка и мониторинг реализации портфеля, в т.ч. ответственность за КПЭ по проектам (с возможностью выстраивания системы каскадирования)
- Выстраивание взаимодействия между подразделениями
- Структурирование подходов к реализации активностей внутри проекта
управление ресурсами, в т.ч. человеческие, бюджетные, поставщики, лицензирование, МТР
- Управление заинтересованными сторонами и стейхолдерами
- Управление процессами реализации, планирования, мониторинга портфеля
Руководитель проекта:
- Управление бюджетом
- Управление расписанием
- Управление рисками
- Управление заинтересованными сторонами
- Управление эффективностью проекта (выгоды vs затраты)
Менеджер / владелец продукта:
- Пользовательские исследования
управление ценностью продукта (формирование бизнес-модели, тестирование и тд)
- Работа с пользователями
- Настройка всей деятельности команды на регулярную поставку ценности
Объем:
Для кейса 1 - 30 вакансий
Для кейса 2 - 50 вакансий
Все данные должны быть представлены в виде таблицы или другого удобного формата (например, Excel или Word).
Заявки фрилансеров
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