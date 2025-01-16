Задание для ресечинга

Цель: Найти вакансии по определенным критериям для двух кейсов

Критерии:

1. Для кейса 1:

Грейд:

Директор по клиентскому опыту

Директор по развитию клиентского опыта

Руководитель службы клиентского опыта

Руководитель направления клиентского опыта

СЕО -2/-3/-4

Язык:

Русский + английский В1

Форма занятости:

Желательно - гибрид

Офис - ок

Оформление:

только ТК РФ

ЗП:

от 450к (Net) на период испытательного срока, от 500к после (+ годовой бонус)

2. Для кейса 2:

Страна: США

Отрасль: Digital & IT Portfolio, Oil & Gas

Размер компании, выпускающей продукт:

Изначально целились в большую и зрелую организацию, желательно ВИНК. Но готов подумать над другими вариантами

Роли, задачи, ответственность:

Руководитель портфеля (160+ проектов):

- Определение стратегических целей портфеля, операционализация их до команд, определение приоритетов внутри портфеля

- Поддержка и мониторинг реализации портфеля, в т.ч. ответственность за КПЭ по проектам (с возможностью выстраивания системы каскадирования)

- Выстраивание взаимодействия между подразделениями

- Структурирование подходов к реализации активностей внутри проекта

управление ресурсами, в т.ч. человеческие, бюджетные, поставщики, лицензирование, МТР

- Управление заинтересованными сторонами и стейхолдерами

- Управление процессами реализации, планирования, мониторинга портфеля

Руководитель проекта:

- Управление бюджетом

- Управление расписанием

- Управление рисками

- Управление заинтересованными сторонами

- Управление эффективностью проекта (выгоды vs затраты)

Менеджер / владелец продукта:

- Пользовательские исследования

управление ценностью продукта (формирование бизнес-модели, тестирование и тд)

- Работа с пользователями

- Настройка всей деятельности команды на регулярную поставку ценности

Объем:

Для кейса 1 - 30 вакансий

Для кейса 2 - 50 вакансий

Все данные должны быть представлены в виде таблицы или другого удобного формата (например, Excel или Word).