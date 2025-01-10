Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах и Авито. Можно выполнить одно или оба задания. Нужен аккаунт Яндекс Карт от 3 уровня или Авито старше 3 месяцев. Тексты отзывов предоставляются. Оплата после успешной публикации.
Трафик
Нужно привлечение на мой сайт по инвестициям в крипто
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