Задача включает публикацию отзыва на Яндекс Картах за 200 рублей или на Авито за 120 рублей. Необходим аккаунт Яндекс от 3 уровня или аккаунт Авито старше 3 месяцев. Оплата производится после успешной публикации. Можно работать над одним или двумя отзывами одновременно.