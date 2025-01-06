Опубликовать отзыв на авито или яндекс картах

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки93 просмотра

Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах (200 Р) и Авито (120 Р).

Можно выполнить что то одно, можно сразу два задания.

Для выполнения нужен аккаунт Яндекс карт от 3 уровня или аккаунт Авито старше 3 месяцев. Текст отзывов предоставляется.

Оплата производится после успешной публикации, когда отзыв бужет виден.

АвитоНаписание отзывовЯндекс Карты
4 месяца назад
Vichkaaa
28 лет
2 года в сервисе
Была
13 часов назад

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