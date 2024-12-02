Опубликовать отзыв на авито или яндекс картах

$4
  1. Биржа фриланса
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Закрыт16 заявок473 просмотра

Задача заключается в публикации отзыва на Яндекс Картах за 200 рублей или на Авито за 120 рублей. Необходимо иметь аккаунт Яндекс от 3 уровня или аккаунт Авито старше 3 месяцев. Оплата производится после успешной публикации отзыва. Возможна работа над одним или двумя отзывами одновременно.

АвитоНаписание отзывовЯндекс Карты
4 месяца назад
Vichkaaa
28 лет
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13 часов назад

Заявки фрилансеров

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