Дорый день, необходимо скоректировать 150 товаров в кабинете Pricecreator от rozetka.com.ua

Изображения товаров частично соотвесвуют требованиям Розетки, частично мы предоставим новые

Важно что бы ИД товаров сотвесвовал ХМL файлу Prom.ua он тоже есть

Рекомендации розетки:





<stock_quantity>100</stock_quantity> - залишки кількості товару. В кожну картку необхідно вказати залишки товару.

<stock_quantity>0</stock_quantity> - Нуль означає, що товару немає в наявності.

Корисні посилання:

https://sellerhelp.rozetka.com.ua/p185-pricelist-requirements.html

https://sellerhelp.rozetka.com.ua/p342-avaliable-and-stock.html

2. Опис не повинен містити посилання, рекламу, пропозиції інших товарів, ціни, інформацію про компанію, точки видачі, адреси, імена, номери телефонів, умови оформлення замовлення, про доставку/оплату, стоп-слова, емодзі. Наприклад, у прайсі:

https://i.imgur.com/0ybTDXQ.png

і т.ін.

3. На фото товар не повинен бути в асортименті. У нас одна картка – один товар. Фото повинно відноситись тільки до конкретного товару. Для кожного кольору та розміру необхідно створювати окрему картку товару. 4. У всіх товарів не вірно вказані ID категорій (categoryId). Детальніше у вимогах:

https://sellerhelp.rozetka.com.ua/ua/p185-pricelist-requirements.html

Необхідно розподілити товари за категоріями відповідно до кінцевих категорій сайту Rozetka, в яких вже продаються аналогічні товари.

5. <vendor> – бренд-виробник товару. Повинен зазначатись так, як прописано виробником і як бренд зареєстрований документально.

Якщо немає бренду, то в параметрі vendor вказуйте Без бренду;

Собственное производство, не підходить.

6. У назвах товарів повинен бути вказаний виробник (бренд), відповідний виробнику в параметрі "vendor".

У всіх товарах поновіть назви. Порядок у назві товару має бути:

Тип товару - Виробник (vendor) - Модель - Розмір - Колір - Артикул (якщо є).

Назва не повинна містити розділових знаків (коми, крапки, тире, дефіси, лапки, дужки),

крім тих, що відносяться до найменування моделі. Точний приклад назви можна побачити в аналогічних товарах, які вже продаються на сайті Rozetka.

Наприклад, в прайсі:

Восковые свечи.100% состав воска.

Правильна назва (якщо Воскові Свічки Одеса дійсно назва виробника):

Восковая свечь Воскові Свічки Одеса 100% состав воска 26 см Жовті

Також, всі назви мають бути унікальними. Не унікальні назви:

Свечи восковые. Цветные.

Свеча "Алтарная с колосками"

7. У 72 товарів відсутні параметри. Треба додати. Отримати список товарів можна за допомогою нашого валідатора:

https://seller.rozetka.com.ua/gomer/pricevalidate/check/index

У решту товарів потрібно додати більше характеристик, доступних для відображення на сайті. Особливо тих, які потрапляють до фільтрів. Перелік характеристик, які мають бути додані, дивіться у картках товарів, які вже продаються (вкладка Характеристики) та зліва у фільтрах категорії, де розміщуватиметься товар.







Інструкції додавання товару в Pricecreator:

Якщо додаєте товар вручну:

Покрокова інструкція додавання товарів: https://sellerhelp.rozetka.com.ua/p370-steps-to-add-items-pricecreator.html

Додавання товару: https://sellerhelp.rozetka.com.ua/p369-add-items-pricecreator.html

Імпорт Excel у Pricecreator: https://sellerhelp.rozetka.com.ua/p383-excel-import-pricecreator.html

Правила та умови використання сервісу Pricecreator: https://sellerhelp.rozetka.com.ua/p410-terms-and-conditions-pricecreator.html

Якщо імпортуєте існуючий ХМЛ: