Необходим фрилансер для добавления отзывов на платформах, таких как Google карты, Instagram и Facebook. Тексты отзывов предоставляются. О цене можно договориться. Работа может начаться сразу.
Скоректировать товари в pricecreator.rozetka по рекомендациям Розетки
Дорый день, необходимо скоректировать 150 товаров в кабинете Pricecreator от rozetka.com.ua
Изображения товаров частично соотвесвуют требованиям Розетки, частично мы предоставим новые
Важно что бы ИД товаров сотвесвовал ХМL файлу Prom.ua он тоже есть
Рекомендации розетки:
<stock_quantity>100</stock_quantity> - залишки кількості товару. В кожну картку необхідно вказати залишки товару.
<stock_quantity>0</stock_quantity> - Нуль означає, що товару немає в наявності.
Корисні посилання:
https://sellerhelp.rozetka.com.ua/p185-pricelist-requirements.html
https://sellerhelp.rozetka.com.ua/p342-avaliable-and-stock.html
2. Опис не повинен містити посилання, рекламу, пропозиції інших товарів, ціни, інформацію про компанію, точки видачі, адреси, імена, номери телефонів, умови оформлення замовлення, про доставку/оплату, стоп-слова, емодзі. Наприклад, у прайсі:
https://i.imgur.com/0ybTDXQ.png
і т.ін.
3. На фото товар не повинен бути в асортименті. У нас одна картка – один товар. Фото повинно відноситись тільки до конкретного товару. Для кожного кольору та розміру необхідно створювати окрему картку товару. 4. У всіх товарів не вірно вказані ID категорій (categoryId). Детальніше у вимогах:
https://sellerhelp.rozetka.com.ua/ua/p185-pricelist-requirements.html
Необхідно розподілити товари за категоріями відповідно до кінцевих категорій сайту Rozetka, в яких вже продаються аналогічні товари.
5. <vendor> – бренд-виробник товару. Повинен зазначатись так, як прописано виробником і як бренд зареєстрований документально.
Якщо немає бренду, то в параметрі vendor вказуйте Без бренду;
Собственное производство, не підходить.
6. У назвах товарів повинен бути вказаний виробник (бренд), відповідний виробнику в параметрі "vendor".
У всіх товарах поновіть назви. Порядок у назві товару має бути:
Тип товару - Виробник (vendor) - Модель - Розмір - Колір - Артикул (якщо є).
Назва не повинна містити розділових знаків (коми, крапки, тире, дефіси, лапки, дужки),
крім тих, що відносяться до найменування моделі. Точний приклад назви можна побачити в аналогічних товарах, які вже продаються на сайті Rozetka.
Наприклад, в прайсі:
Восковые свечи.100% состав воска.
Правильна назва (якщо Воскові Свічки Одеса дійсно назва виробника):
Восковая свечь Воскові Свічки Одеса 100% состав воска 26 см Жовті
Також, всі назви мають бути унікальними. Не унікальні назви:
Свечи восковые. Цветные.
Свеча "Алтарная с колосками"
7. У 72 товарів відсутні параметри. Треба додати. Отримати список товарів можна за допомогою нашого валідатора:
https://seller.rozetka.com.ua/gomer/pricevalidate/check/index
У решту товарів потрібно додати більше характеристик, доступних для відображення на сайті. Особливо тих, які потрапляють до фільтрів. Перелік характеристик, які мають бути додані, дивіться у картках товарів, які вже продаються (вкладка Характеристики) та зліва у фільтрах категорії, де розміщуватиметься товар.
Інструкції додавання товару в Pricecreator:
Якщо додаєте товар вручну:
Покрокова інструкція додавання товарів: https://sellerhelp.rozetka.com.ua/p370-steps-to-add-items-pricecreator.html
Додавання товару: https://sellerhelp.rozetka.com.ua/p369-add-items-pricecreator.html
Імпорт Excel у Pricecreator: https://sellerhelp.rozetka.com.ua/p383-excel-import-pricecreator.html
Правила та умови використання сервісу Pricecreator: https://sellerhelp.rozetka.com.ua/p410-terms-and-conditions-pricecreator.html
Якщо імпортуєте існуючий ХМЛ:
Імпорт ХМЛ в Pricecreator: https://sellerhelp.rozetka.com.ua/p371-xml-import-pricecreator.html
Налаштування категорій Rozetka в Pricecreator: https://sellerhelp.rozetka.com.ua/p374-manage-categories-pricecreator.html
Редагування товару у Pricecreator: https://sellerhelp.rozetka.com.ua/p388-product-edit-pricecreator.html . Можна масово редагувати товар: https://sellerhelp.rozetka.com.ua/p414-bulk-editing-pricecreator.html
Вивантаження товарів у XML Pricecreator: https://sellerhelp.rozetka.com.ua/p385-moving-products-xml-pricecreator.html
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