Требуется написать отзыв на Авито или Яндекс Картах. Оплата составляет 150 Р за отзыв на Авито и 200 Р за отзыв на Яндекс Картах. Возможно выполнение одного или обоих заказов. Необходим аккаунт Яндекс Карт от 3 уровня или аккаунт Авито старше 3 месяцев. Оплата производится после публикации отзыва и его видимости.