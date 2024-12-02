Отзыв на авито 2

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Закрыт8 заявок68 просмотров

Необходима публикация отзыва на Авито. Требуется наличие аккаунта, зарегистрированного более 3 месяцев. Оплата осуществляется после успешной публикации отзыва на платформе.

АвитоНаписание отзывов
5 месяцев назад
guest_1676369806485
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
23 года
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Анастасия
 
28 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Александра
 
27 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Сергей
 
26 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Юлія
 
29 лет
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Тимофей
 
16 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Георгий
 
25 лет
5 месяцев в сервисе
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4 месяца назад
5 месяцев назад
Тургунай
 
29 лет
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад