Отзывы на Авито

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок35 просмотров

Задача заключается в публикации отзыва на Авито. Необходимо иметь аккаунт аккаунт Авито старше 3 месяцев. Оплата производится после успешной публикации отзыва.

АвитоНаписание отзывов
5 месяцев назад
guest_1676369806485
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

QyulkaNN
Никита 
27 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
$1
30 дней
Escrow

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
28 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Никита
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Был
16 дней назад
5 месяцев назад
QyulkaNN
Никита 
27 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Айрат
 
36 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Николай
 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Иван
 
19 лет
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
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