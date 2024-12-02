Требуется контент-менеджер для наполнения сайтов интернет-магазина БАДов в Мексике, Бразилии, Европе и США. Задача включает создание и публикацию 25 статей для каждой локации на разных языках с использованием нейросетей. Необходим опыт работы с Wordpress и базовые знания HTML. Ожидается качественная верстка и коррекция материалов на основе обратной связи.
Отзывы на Авито
Задача заключается в публикации отзыва на Авито. Необходимо иметь аккаунт аккаунт Авито старше 3 месяцев. Оплата производится после успешной публикации отзыва.
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