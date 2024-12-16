Написать отзыв на Авито или Яндекс Карте

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт15 заявок121 просмотр

Опубликовать отзыв на яндекс картах 200Р

Опубликовать отзыв на авито 150р

Можно выполнить что-то одно или сразу два

Готовый текст предоставим

Для этого у вас должен быть аккаунт Яндекс карт от 3го уровня

Или аккаунт авито старше 3х месяцев

Оплата после того как отзыв опубликуется и будет виден всем.

Пишите, рассмотрим всех!

АвитоНаписание отзывовЯндекс Карты
5 месяцев назад
guest_1734330516345
5 месяцев в сервисе
Была
12 дней назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
24 года
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Ксения
 
18 лет
2 года в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Матвей
 
18 лет
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Александр
 
45 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Василий
 
35 лет
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Петр
 
27 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Анастасия
 
28 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Сергей
 
26 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Данил
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Никита
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Был
16 дней назад
5 месяцев назад
Айрат
 
36 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Александр
 
24 года
год в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Мадина
 
25 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Варвара
 
20 лет
8 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Дмитрий
 
28 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад