Шукаємо SMM-спеціаліста для систематичного ведення та просування сторінок невеликого Інтернет-провайдера в соціальних мережах (Instagram, Facebook, TikTok). Основний фокус – на розкрутці TikTok-сторінки з креативним відеоконтентом.

Основні завдання:

1. Розробка та публікація контенту:

- Регулярне створення та публікація професійних постів від імені компанії (Instagram, Facebook, TikTok).

- Наповнення сторінок якісним, цікавим контентом.

2. Відеоконтент:

- Створення цікавих та креативних відео для TikTok, Instagram Reels та Facebook.

3. Таргетована реклама:

- Налаштування та оптимізація рекламних кампаній у Facebook, Instagram та TikTok.

- Залучення цільової аудиторії з фокусом на географічне розташування.

4. Розкрутка сторінок:

- Просування акаунтів у всіх соціальних мережах.

- Набір цільових підписників із заданих регіонів.

5. TikTok – пріоритет:

- Особливий акцент на створенні креативного контенту для TikTok і залученні підписників через цікаві відео.

6. Взаємодія з підписниками:

- Можливі відповіді на коментарі та особисті повідомлення на сторінках соцмереж.

- Ведення комунікації з клієнтами у доброзичливому та професійному стилі.

7. Використання AI:

- Активне застосування інструментів штучного інтелекту для створення відео, зображень та текстів.

8. Співпраця з працівниками компанії:

- Взаємодія з майстрами або іншими працівниками компанії для отримання фото та відеоматеріалів, які можна використовувати в соціальних мережах.

Вимоги до кандидата:

- Досвід роботи SMM-спеціалістом (приклади успішних кейсів – обов’язково).

- Вміння створювати якісний відеоконтент.

- Знання основ роботи з таргетованою рекламою.

- Вміння працювати з AI-інструментами.

- Креативність, гарна українська мова.

- Готовність працювати з фокусом на результати.