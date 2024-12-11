Требуется СММ маркетолог для участия в проекте по созданию личного бренда. Ожидается высокая нагрузка и активная работа в социальных сетях. Вознаграждение будет невысоким. Ищем заинтересованных специалистов для долгосрочного сотрудничества.
SMM-спеціаліст для ведення соціальних мереж Інтернет-провайдера
Шукаємо SMM-спеціаліста для систематичного ведення та просування сторінок невеликого Інтернет-провайдера в соціальних мережах (Instagram, Facebook, TikTok). Основний фокус – на розкрутці TikTok-сторінки з креативним відеоконтентом.
Основні завдання:
1. Розробка та публікація контенту:
- Регулярне створення та публікація професійних постів від імені компанії (Instagram, Facebook, TikTok).
- Наповнення сторінок якісним, цікавим контентом.
2. Відеоконтент:
- Створення цікавих та креативних відео для TikTok, Instagram Reels та Facebook.
3. Таргетована реклама:
- Налаштування та оптимізація рекламних кампаній у Facebook, Instagram та TikTok.
- Залучення цільової аудиторії з фокусом на географічне розташування.
4. Розкрутка сторінок:
- Просування акаунтів у всіх соціальних мережах.
- Набір цільових підписників із заданих регіонів.
5. TikTok – пріоритет:
- Особливий акцент на створенні креативного контенту для TikTok і залученні підписників через цікаві відео.
6. Взаємодія з підписниками:
- Можливі відповіді на коментарі та особисті повідомлення на сторінках соцмереж.
- Ведення комунікації з клієнтами у доброзичливому та професійному стилі.
7. Використання AI:
- Активне застосування інструментів штучного інтелекту для створення відео, зображень та текстів.
8. Співпраця з працівниками компанії:
- Взаємодія з майстрами або іншими працівниками компанії для отримання фото та відеоматеріалів, які можна використовувати в соціальних мережах.
Вимоги до кандидата:
- Досвід роботи SMM-спеціалістом (приклади успішних кейсів – обов’язково).
- Вміння створювати якісний відеоконтент.
- Знання основ роботи з таргетованою рекламою.
- Вміння працювати з AI-інструментами.
- Креативність, гарна українська мова.
- Готовність працювати з фокусом на результати.
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