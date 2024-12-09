Требуется собрать информацию о телеграмм каналах, фейсбук группах и досках объявлений, касающихся локальных чатов людей, проживающих за рубежом в Европе. Необходимо найти более 100 источников, фокусируясь на тематике и активности групп. Ожидается предоставление списка с актуальными данными.