Требуется собрать информацию о телеграмм каналах, фейсбук группах и досках объявлений, касающихся локальных чатов людей, проживающих за рубежом в Европе. Необходимо найти более 100 источников, фокусируясь на тематике и активности групп. Ожидается предоставление списка с актуальными данными.
Пподвижение услуг Мастера Перманентного Макияжа
Требуется специалист по рекламе для продвижения услуг мастера перманентного макияжа (губы, брови, межресничка). Основная цель — привлечение небольшого, стабильного потока клиентов.
Информация о бизнесе:
Опыт работы: 6 месяцев, сертификат мастера.
Уникальные преимущества:
Высококачественные пигменты и широкая палитра цветов.
Строгое соблюдение стерильности (одноразовые инструменты, дезинфекция до и после каждого клиента).
Индивидуальный подход к пожеланиям клиента.
Рабочая локация оснащена генератором, что гарантирует предоставление услуг даже при отключении электричества.
Местоположение: Салон находится на поселке Котовского, г.Одесса, оборудован генератором. возможен выезд к клиенту за доп оплату при наличии генератора И хорошим доп.освещением
Цели:
Привлечение клиентов с минимальными затратами.
Повышение активности в Instagram (основная площадка).
Возможность создания Telegram-канала для расширения аудитории.
Что нужно:
Создание и настройка рекламы в Instagram с минимальным бюджетом.
Создание простого, но эффективного контента: акцент на фото «до» и «после», демонстрация преимуществ работы.
Рекомендации по созданию Telegram-канала (опционально).
Учет специфики работы в текущих условиях: необходимость указать доступность услуг благодаря генератору.
Бюджет:
Рекламный бюджет — $100–150.
Ожидаемый результат:
Небольшой, стабильный поток клиентов.
Увеличение записей через Instagram.
Требования к специалисту:
Опыт работы с рекламой для небольших beauty-бизнесов.
Умение эффективно работать в условиях ограниченного бюджета.
Понимание, как быстро настроить и оптимизировать рекламу для привлечения клиентов.
Дополнительно:
Фотографии для рекламных кампаний уже готовы.
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