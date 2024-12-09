Пподвижение услуг Мастера Перманентного Макияжа

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
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Требуется специалист по рекламе для продвижения услуг мастера перманентного макияжа (губы, брови, межресничка). Основная цель — привлечение небольшого, стабильного потока клиентов.

Информация о бизнесе:

Опыт работы: 6 месяцев, сертификат мастера.

Уникальные преимущества:

  • Высококачественные пигменты и широкая палитра цветов.

  • Строгое соблюдение стерильности (одноразовые инструменты, дезинфекция до и после каждого клиента).

  • Индивидуальный подход к пожеланиям клиента.

  • Рабочая локация оснащена генератором, что гарантирует предоставление услуг даже при отключении электричества.

Местоположение: Салон находится на поселке Котовского, г.Одесса, оборудован генератором. возможен выезд к клиенту за доп оплату при наличии генератора И хорошим доп.освещением

Цели:

  • Привлечение клиентов с минимальными затратами.

  • Повышение активности в Instagram (основная площадка).

  • Возможность создания Telegram-канала для расширения аудитории.

Что нужно:

  • Создание и настройка рекламы в Instagram с минимальным бюджетом.

  • Создание простого, но эффективного контента: акцент на фото «до» и «после», демонстрация преимуществ работы.

  • Рекомендации по созданию Telegram-канала (опционально).

  • Учет специфики работы в текущих условиях: необходимость указать доступность услуг благодаря генератору.

Бюджет:

Рекламный бюджет — $100–150.

Ожидаемый результат:

  • Небольшой, стабильный поток клиентов.

  • Увеличение записей через Instagram.

Требования к специалисту:

  • Опыт работы с рекламой для небольших beauty-бизнесов.

  • Умение эффективно работать в условиях ограниченного бюджета.

  • Понимание, как быстро настроить и оптимизировать рекламу для привлечения клиентов.

Дополнительно:

Фотографии для рекламных кампаний уже готовы.

InstagramTelegramПривлечение клиентовПродвижение в социальных сетяхСоздание креативов
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OzZzzy
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