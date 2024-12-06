Дизайнер для создания визуалов в соцсетях

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка14 просмотров

Я ищу дизайнера для создания визуалов в социальных сетях для эксперта.

Необходимо разработать универсальные шаблоны постов с надписями.

Пожалуйста, отправляйте примеры своих работ и прайс.

Дизайн постов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Светлана
 
39 лет
год в сервисе
Была
2 месяца назад
5 месяцев назад