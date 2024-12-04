Необходимо осуществить постинг в 100 группах Telegram, выполняя 10 публикаций в сутки. Также требуется настроить автоответчик для автоматического ответа с ссылкой на бота. Ожидается четкое выполнение условий и регулярность постинга.
Робота в SMM
Я пропоную роботу в сфері SMM з можливістю заробітку від 1500$ за перший місяць.
Позиція віддалена, з виплатами щотижня та вільним графіком роботи (6-7 годин на день).
Вимоги: вік 16-27 років, наявність телефону або ПК, бажання працювати та відповідальність.
Якщо у вас немає досвіду, ми навчимо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт4 месяца назад
Ищется маркетолог для привлечения клиентов через социальные сети. Необходим опыт в SMM и SMO. Ожидаются предложения по стратегиям и методам работы. Готовы обсудить условия сотрудничества.Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
- $50
Требуется создать базу блогеров с минимальным количеством 200. Целевая аудитория 35-44 года, преимущественно женская. Блогеры должны публиковать контент о еде не реже двух раз в неделю, тематики: лайф блоги, семейные и фуд блогеры. Минимальное количество подписчиков - 50,000, без накрутки комментариев и лайков.Закрыт4 месяца назад
Требуется специалист для комплексного ведения Instagram-аккаунта концепт-магазина, специализирующегося на подарочных наборах и уникальных товарах ручной работы. Задачи включают создание контента, разработку визуального стиля, продвижение страницы и увеличение вовлеченности. Ожидается опыт в нише и знание Instagram-алгоритмов.Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер для работы с контентом на платформах YouTube, Instagram и Telegram. Удаленная работа с гибким графиком на частичную занятость (около 4 часов в день). Обсуждение бюджета индивидуально в зависимости от опыта и портфолио.Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Шукаємо консультанта для запуску студії Life Stream TikTok у Києві. Необхідно прорахувати технічне забезпечення офісу, допомогти з налаштуванням профілів та надати консультацію для залучення лідів через стріми. Проектна зайнятість до 1 місяця. Пропонуйте свою вартість.Закрыт4 месяца назад
- $50
Необходимо собрать контакты YouTube блогеров из списка до 1000 каналов. Контакты могут быть указаны в описаниях или требуют прохождения капчи. Оплата составляет 2 рубля за контакт. Требуется аккуратность и внимательность при работе с информацией.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗакрыт4 месяца назад
Ищется контент-автор и управляющий соцсетями для работы в амбициозной компании, занимающейся созданием видео с использованием ИИ. Основные задачи включают ведение соцсетей, обработку контента, взаимодействие с аудиторией и общение с прессой. Ожидается выполнение тестового задания по поиску подходящего паблика для публикации и составлению текста поста. Удаленная работа с гибким графиком.Закрыт5 месяцев назад