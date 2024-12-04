Робота в SMM

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок79 просмотров

Я пропоную роботу в сфері SMM з можливістю заробітку від 1500$ за перший місяць.

Позиція віддалена, з виплатами щотижня та вільним графіком роботи (6-7 годин на день).

Вимоги: вік 16-27 років, наявність телефону або ПК, бажання працювати та відповідальність.

Якщо у вас немає досвіду, ми навчимо.

SMMПродвижение в социальных сетях
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Вікторія
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Дарина
 
27 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Оксана
 
33 года
год в сервисе
Была
2 месяца назад
3 отзыва
5 месяцев назад
Олена
 
43 года
5 месяцев в сервисе
Была
месяц назад
5 месяцев назад
Марія
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Олександр
 
47 лет
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
5 месяцев назад