Создать базу блогеров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка11 просмотров

ужно создать базу блогеров. Минимальное количество 200 блогеров.

Важные технические моменты:

ЦА - 35-44 в идеале, можно от 25, преимущественно женская

обязательно, чтобы блогер готовил (можно в сторис), хотя бы пару раз в неделю

по тематикам - лайф блоги, семейные, фуд блогеры, главное, чтобы еду показывал (не из ресторанов)

также по кол-ву подписчиков хотя бы от 50.000, если больше - лучше

без накрутки комментариев и лайков+

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5 месяцев назад
guest_1733215461836
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5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
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Руслан
 
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