ужно создать базу блогеров. Минимальное количество 200 блогеров.

Важные технические моменты:

ЦА - 35-44 в идеале, можно от 25, преимущественно женская

обязательно, чтобы блогер готовил (можно в сторис), хотя бы пару раз в неделю

по тематикам - лайф блоги, семейные, фуд блогеры, главное, чтобы еду показывал (не из ресторанов)

также по кол-ву подписчиков хотя бы от 50.000, если больше - лучше

без накрутки комментариев и лайков+