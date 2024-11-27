Настройка таргетинговой рекламы в Meta, (Facebook) и Instagram

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка13 просмотров

Здравствуйте, необходимо настроить таргетированную рекламу в гео USA на развлекательное белое приложение (iOS, AppStore) в Meta, (Facebook) и Instagram. Есть KPI.

Присылайте ваши кейсы с приложениями и стоимость настройки 1РК для iOS.

Ссылку на приложение и KPI вышлю исполнителю.

FacebookInstagramТаргетированная реклама
5 месяцев назад
seostrelcov
Юрий 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
час назад
11 отзывов
5 месяцев назад
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