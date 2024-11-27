Требуется дооформить группу ВКонтакте для юридического агентства согласно предоставленному техническому заданию. Обязательно укажите стоимость услуг и сроки выполнения работы.
Настройка таргетинговой рекламы в Meta, (Facebook) и Instagram
Здравствуйте, необходимо настроить таргетированную рекламу в гео USA на развлекательное белое приложение (iOS, AppStore) в Meta, (Facebook) и Instagram. Есть KPI.
Присылайте ваши кейсы с приложениями и стоимость настройки 1РК для iOS.
Ссылку на приложение и KPI вышлю исполнителю.
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