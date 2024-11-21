Монтажер Reels для блогера

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки90 просмотров

Ищу монтажера для долгосрочного сотрудничества с блогером, который развивает онлайн школу блоггинга.

Требуется умение анализировать нишу и целевую аудиторию, высокая насмотренность, инициативность и амбициозность.

Ответственность обязательна.

Нужно уметь выстраивать Reels-воронки для привлечения целевой аудитории и писать нестандартные сценарии.

Навыки монтажа важны.

Минимальная задача - 20 рилс в месяц.

Присылайте портфолио и расценки.

ReelsАнализ целевой аудиторииМонтаж видеороликовСоздание рилсов
5 месяцев назад
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