Поиск маркетолога для запуска проектов

Я ищу маркетолога с опытом запусков на суммы от 5-10 миллионов рублей в мягких нишах, таких как женские практики, духовность и личностный рост.

Если у кого-то есть материалы по запускам Карины Исхаковой, такие как скриншоты ее прогрева, сайты продуктов или воронки, пожалуйста, напишите мне в личные сообщения.