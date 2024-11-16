Привет!

Я ищу крутого коммуникационного дизайнера на классный проект для желтой корпорации, канал связан с едой.

Очень важен опыт с SMM, в идеале в паре с креатором и продумывание постов по ТЗ, а не только оформление.

Загруз регулярный, оплату готов обсуждать после просмотра портфолио.