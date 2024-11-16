Поиск коммуникационного дизайнера для проекта в желтой корпорации

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
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Привет!

Я ищу крутого коммуникационного дизайнера на классный проект для желтой корпорации, канал связан с едой.

Очень важен опыт с SMM, в идеале в паре с креатором и продумывание постов по ТЗ, а не только оформление.

Загруз регулярный, оплату готов обсуждать после просмотра портфолио.

SMMДизайн постовПродвижение в социальных сетях
6 месяцев назад
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