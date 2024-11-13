Продвижение аккаунта спортсмена в Instagram

Требуется SMM-специалист для ведения аккаунта эксперта и создания визуала и сторитела для проектов личных брендов и блогеров. Необходимо выполнить тестовое задание по созданию визуала и сторитела. Оплата за визуал возможна при положительном результате. Портфолио обязательно для отклика.