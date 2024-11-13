Продвижение аккаунта спортсмена в Instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки20 просмотров

Я ищу SMM-специалиста на удаленную работу для продвижения аккаунта девочки спортсмена.

Специалист нужен на 3 недели с возможностью продлить сотрудничество.

Обязанности включают упаковку аккаунта (шапка, актуальные, аватарка), составление контент-плана, визуала (обложки, актуальные, лента и т.д.), написание постов, сторителлингов и прогревов, оформление сторис, монтаж и съемку видео/рилс, а также постинг.

Будет предоставлен ежедневный план работы.

Напишите свою цену в лс.

SMMДизайн обложекДизайн постовПродвижение в социальных сетяхСоздание аватарок
6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Света
 
46 лет
4 года в сервисе
Была
10 дней назад
5 месяцев назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
11 отзывов
6 месяцев назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)