Требуется SMM-специалист для ведения аккаунта эксперта и создания визуала и сторитела для проектов личных брендов и блогеров. Необходимо выполнить тестовое задание по созданию визуала и сторитела. Оплата за визуал возможна при положительном результате. Портфолио обязательно для отклика.
Продвижение аккаунта спортсмена в Instagram
Я ищу SMM-специалиста на удаленную работу для продвижения аккаунта девочки спортсмена.
Специалист нужен на 3 недели с возможностью продлить сотрудничество.
Обязанности включают упаковку аккаунта (шапка, актуальные, аватарка), составление контент-плана, визуала (обложки, актуальные, лента и т.д.), написание постов, сторителлингов и прогревов, оформление сторис, монтаж и съемку видео/рилс, а также постинг.
Будет предоставлен ежедневный план работы.
Напишите свою цену в лс.
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