СММ для введения аккаунта сезонного товара

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки7 просмотров

Я ищу специалиста по СММ для ведения аккаунта, посвящённого сезонным товарам.

Необходимо разработать стратегию и контент, управлять рекламными кампаниями и анализировать результаты.

Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с сезонными продуктами и успешные кейсы в данной области.

SMMУправление аккаунтамиУправление рекламными кампаниями
6 месяцев назад
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