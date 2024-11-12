Требуется Community Manager для управления социальными сетями и форумами мобильных и настольных игр. Необходим опыт от 3 лет, умение взаимодействовать с сообществом, собирать отзывы и решать проблемы. Обязанности включают разработку стратегий, создание контента, сотрудничество с влиятельными лицами и организацию мероприятий. Знание английского на уровне Upper-Intermediate обязательно.