Таргетолог, SMM, Контент-менеджер

Меня зовут Валерий. Занимаюсь более четырех лет продвижением социальных сетей. Основная специализация - таргетированная реклама в Инстаграме, ФБ, ВК, ОК, Linkedin и ТИК-ТОК, так же занимаюсь контекстной рекламой и дизайном в соц сетях (Владею Photoshop, Canva, Crello, Supa и другие сервисами по дизайну и работой с соц сетями).

Так же могу помочь в вопросах разработки сайта, наполнения и SEO продвижения.

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Контакты:

ЛС на сайте

Telegram: @Valerybond

Skype: Raybond_valery

e-mail: [email protected]

Отвечу на все ваши вопросы!