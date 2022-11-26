Таргетолог, SMM, Контент-менеджер
Меня зовут Валерий. Занимаюсь более четырех лет продвижением социальных сетей. Основная специализация - таргетированная реклама в Инстаграме, ФБ, ВК, ОК, Linkedin и ТИК-ТОК, так же занимаюсь контекстной рекламой и дизайном в соц сетях (Владею Photoshop, Canva, Crello, Supa и другие сервисами по дизайну и работой с соц сетями).
Так же могу помочь в вопросах разработки сайта, наполнения и SEO продвижения.
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Контакты:
ЛС на сайте
Telegram: @Valerybond
Skype: Raybond_valery
e-mail: [email protected]
Отвечу на все ваши вопросы!
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
31%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
9
безопасных платежей
ТОП-5— Социальные сети (SMM и SMO)
ТОП-5— Контекстная реклама
Портфолио
- Кейс - реклама ЯД + ВК - CRM системы для автобизнеса39 просмотров
- Кейс - таргет ВК/VK ADS на натяжные потолки12 просмотров
- Кейс - таргет ВК - Чехлы на моб телефоны под заказ243 просмотра
- Кейс: Контекст - Яндекс директ - Металлопрокат197 просмотров
- Кейс - Таргет ВК - салон дверей748 просмотров
- Кейс - салон красоты - инстаграм275 просмотров
- Кейс - Таргет-инстаграм-фб - Иностранные языки535 просмотров
- Креативы для рекламы113 просмотров
- Настрйка таргета ВК - подписчики в группу402 просмотра
- Регистрации на бесплатный вебинар411 просмотров
- Более 200 лидов в детскую кибершколу (инст+фб)721 просмотр
- Кейс - Контекстная реклама - Кондитерская Школа578 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
2 месяца назад
Большое спасибо за сотрудничество Все было сделано в установленные сроки Я очень доволен буду обращаться
Ответный отзыв
Дмитрий - очень приятный заказчик! Сработались с первой минуты! советую.
$100
10 баллов
3 месяца назад
Валерий быстро принялся за работу, решил все проблемы и запустил рекламу. Всё делал хорошо ?, приятно было работать.
Ответный отзыв
Артем, спасибо! очень приятно работать, оперативная обратная связь и своевременная оплата!
$90
10 баллов
5 месяцев назад
Отличная работа, быстро. Реагирует на просьбы адекватно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. СПАСИБО!
Ответный отзыв
С Константином очень приятно работать, оплата в срок! Надеюсь на долгое сотрудничество!)
$90
10 баллов
9 месяцев назад
Кампания быстро настроена, всё качественно, ждём посетителей на нашем сайте!
Ответный отзыв
С Александром очень приятно работать! Оплата в срок! Все четко!
$100
10 баллов
год назад
Очень доволен сотрудничеством по всем пунктам. Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятно поработали! все супер!
Социальные сети (SMM и SMO)
61 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
#3
Контекстная реклама
21 отзыв
$5/час
от $50от 2 дней
#4
Наполнение сайтов
1 отзыв
$5/час
от $10от 1 дня
#306