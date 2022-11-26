RayBondik

Валерий RayBondik

 
29 летБеларусь/Минск
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 часов назад
Таргетолог, SMM, Контент-менеджер

Меня зовут Валерий. Занимаюсь более четырех лет продвижением социальных сетей. Основная специализация - таргетированная реклама в Инстаграме, ФБ, ВК, ОК, Linkedin и ТИК-ТОК, так же занимаюсь контекстной рекламой и дизайном в соц сетях (Владею Photoshop, Canva, Crello, Supa и другие сервисами по дизайну и работой с соц сетями).

Так же могу помочь в вопросах разработки сайта, наполнения и SEO продвижения.

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Контакты:

ЛС на сайте

Telegram: @Valerybond

Skype: Raybond_valery

e-mail: [email protected]

Отвечу на все ваши вопросы!

Photoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
31%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
9
безопасных платежей
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
ТОП-5
Контекстная реклама
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Dima_yu
60 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
2 месяца назад
Таргетированная реклама
Большое спасибо за сотрудничество Все было сделано в установленные сроки Я очень доволен буду обращаться
Дмитрий - очень приятный заказчик! Сработались с первой минуты! советую.
Ответный отзыв
Goroholinsky
Артем 
20 летУкраина
7 месяцев в сервисе
Был
9 часов назад
$100
10 баллов
3 месяца назад
Шукаємо фрилансера для запуску реклами в Інстаграм-магазині!
Валерий быстро принялся за работу, решил все проблемы и запустил рекламу. Всё делал хорошо ?, приятно было работать.
Артем, спасибо! очень приятно работать, оперативная обратная связь и своевременная оплата!
Ответный отзыв
nkvclub
59 летСША
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$90
10 баллов
5 месяцев назад
Яндекс Директ
Отличная работа, быстро. Реагирует на просьбы адекватно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. СПАСИБО!
С Константином очень приятно работать, оплата в срок! Надеюсь на долгое сотрудничество!)
Ответный отзыв
alexandr100
Александр 
28 летГермания
13 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$90
10 баллов
9 месяцев назад
Настроить рекламную кампанию в Директ
Кампания быстро настроена, всё качественно, ждём посетителей на нашем сайте!
С Александром очень приятно работать! Оплата в срок! Все четко!
Ответный отзыв
guest_16527915311784
2 года в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
год назад
Контекстная реклама в гугле на два сайта
Очень доволен сотрудничеством по всем пунктам. Рекомендую!
Приятно поработали! все супер!
Ответный отзыв
Социальные сети (SMM и SMO)
61 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
#3
Контекстная реклама
21 отзыв
$5/час
от $50от 2 дней
#4
Наполнение сайтов
1 отзыв
$5/час
от $10от 1 дня
#306