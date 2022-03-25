Кейс - таргет ВК - Чехлы на моб телефоны под заказ
Проект - чехлы на заказ из качественных материалов с печатью логотипов брендов.
В наличии только группа ВК
Продолжительность работ - 6 месяцев
Площадки для рекламы: ВК
Инструменты: Рекламный кабинет ВК
Гео - РФ
Цель: Получить как можно больше дешевых заявок на заказ чехлов. Были проработано огромное число разных целевых аудитории и креативов:
Лучше всего сработали узкие аудитории по активности и ключам одного направления, например газпром (все что связано с данным местом работы).
Хуже всего сработали аудитории по интересам и прочие широкие аудитории.
Результаты: Потрачено около 200тыс рос рублей. В месяц около 30 тыс рублей. Получено более 5тыс лидов, средняя стоимость одного лида - 35рублей.
Очень сложно оценивать продажи с рекламы т.к помимо таргета хорошо работало сарафанное радио т.е много еще лидов приходила не с таргета.
Результаты отличные, после отключения инстаграма - весь бюджет концентрируем именно на ВК, а именно поднимаем его до 3-4тыс рублей в сутки. Работу продолжаем
Скриншоты с рекламного кабинета и примеры креативов/аудитории - прикладываются.