Кейс: Контекст - Яндекс директ - Металлопрокат

Ниша: Оптовая продажа металлопроката с доставкой Задача продвижения: Получить максимальный объем целевого трафика из контекста.

Регион продвижения: Москва + Центральные регионы РФ

Что сделано: Выявили ключевые позиции из ассортимента, приносящие наибольший доход с продаж, по ним созданы поисковые и кампании в сетях, в Яндекс Директ

Собраны и сгруппированы (по смыслу, региону, близости к транзакции, госту, марке стали) ключевые слова

В каждой кампании написал по 2 варианта объявлений, подобрал по 3 варианта изображений в разных форматах. Добавлены все возможные расширения, визитка, быстрые ссылки с описанием, уточнения, отображаемая ссылка, видео дополнения. Установлены и настроены счетчики Яндекс метрики

Цели: отправка заявки через форму и звонок через RedConnect

Заказчик принял решение работать через площадку Elama, статистика прикладывается

Период продвижения: Работаем третий месяц, сейчас веду работы над оптимизацией.

Показов объявлений: 310011

Переходов на сайт : 1575

Общий CTR: 0.51

CTR на поиске в среднем 4-4.9%

CTR в сетях в среднем 0.22-0.26

Бюджет на рекламу: 35 600

Средняя цена клика 22,60₽

Стоимость заявки 935 ₽