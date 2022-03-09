Кейс: Контекст - Яндекс директ - Металлопрокат
Ниша: Оптовая продажа металлопроката с доставкой Задача продвижения: Получить максимальный объем целевого трафика из контекста.
Регион продвижения: Москва + Центральные регионы РФ
Что сделано: Выявили ключевые позиции из ассортимента, приносящие наибольший доход с продаж, по ним созданы поисковые и кампании в сетях, в Яндекс Директ
Собраны и сгруппированы (по смыслу, региону, близости к транзакции, госту, марке стали) ключевые слова
В каждой кампании написал по 2 варианта объявлений, подобрал по 3 варианта изображений в разных форматах. Добавлены все возможные расширения, визитка, быстрые ссылки с описанием, уточнения, отображаемая ссылка, видео дополнения. Установлены и настроены счетчики Яндекс метрики
Цели: отправка заявки через форму и звонок через RedConnect
Заказчик принял решение работать через площадку Elama, статистика прикладывается
Период продвижения: Работаем третий месяц, сейчас веду работы над оптимизацией.
Показов объявлений: 310011
Переходов на сайт : 1575
Общий CTR: 0.51
CTR на поиске в среднем 4-4.9%
CTR в сетях в среднем 0.22-0.26
Бюджет на рекламу: 35 600
Средняя цена клика 22,60₽
Стоимость заявки 935 ₽