Контекстная реклама - важный инструмент интернет-маркетинга, без которого невозможно продвигать веб-ресурс. Она является эффективным методом популяризации компании, товара или услуги в сети. Но данный вид продвижения имеет особенности, разобраться в которых под силу только PPC специалисту. Именно так называют профессионала, работающего с Google Adwords и Яндекс.Директ.

И если вам нужен такой сотрудник, найти и нанять его можно на бирже фрилансеров Weblancer.net. Опубликовав соответствующую вакансию, вы сможете быстро найти мастера нужного уровня квалификации на удаленный труд с интернет-рекламой в Yandex Direct и Гугл Адвордс. На бирже представлен большой каталог профессиональных исполнителей в данной области, предлагающих услуги по приемлемым ценам.

Работа контекстная реклама: особенности, задачи

Цель любого рекламного сообщения - привлечение клиентов. И ее интернет подвид не является исключением. Только с одним отличием - пользователи привлекаются на сайт. И тут требуется определенный набор навыков, необходимых для качественного продвижения в сети. Одних знаний маркетолога недостаточно.

PPC специалист, вакансии которого повсеместно встречаются на нашем ресурсе, выполняет приличный объем работ. Он не только разрабатывает эффективную рекламную стратегию, но и:

занимается подбором правильных ключей для контента;

следит за трафиком;

проводит анализ для увеличения конверсии;

создает объявления с привлекательными фото и заголовками.

Он должен четко представлять портрет целевой аудитории, чтобы создать результативную рекламную стратегию. И здесь не обойтись без специализированных навыков. PPC менеджер должен разбираться в:

эффективных способах продвижения;

работе с такими сервисами, как Google Tag Manager, Google Analytics и Яндекс Метрика;

настройке таргетинга;

основных принципах юзабилити веб-ресурса;

планировании рекламного бюджета.

Всему этому можно обучиться на специализированных курсах, а также всевозможных обучающих видео, которых достаточно в интернете. Главное, проявить упорство в освоении знаний и иметь желание задействовать их на практике.

Фриланс контекстная реклама: выбор исполнителя

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Контекстная реклама на фрилансе - очень популярная область, которая неустанно пополняется новыми профи. Сотрудничая с ними, вы сможете быстро вывести свой онлайн бизнес на новый уровень, что откроет свежие перспективы. Так что не стоит пренебрегать подобным продвижением. Это не тот случай, когда можно сэкономить.

PPC вакансии: требования и зарплата

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Фриланс контекстная реклама - это активно развивающееся направление, нуждающееся в надежных исполнителях. Рост интернет-торговли влечет за собой спрос на услуги продвижения, а значит, PPC менеджеры еще долго не останутся без работы.

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