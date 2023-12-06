Стремительное развитие социальных сетей повлекло за собой появление новых востребованных профессий, среди которых наиболее актуальной является SMM-менеджер. Вакансии этих профессионалов появляются с завидной регулярностью, ведь сегодня не найдется бизнеса, который бы не нуждался в качественном продвижении на таких популярных площадках, как Facebook, Instagram, ВКонтакте и Linkendin.

Реклама в соцсетях - эффективный маркетинговый инструмент. SMM работа заключается в формировании положительного имиджа компании, а также налаживании полноценной коммуникации с потенциальной аудиторией. Для этого специалисты в данной сфере используют большой набор инструментов. Именно поэтому важно доверять продвижение бренда профессионалу, а не пытаться заниматься этим лично.

Биржа фрилансеров Weblancer.net даёт возможность заказчику разместить на портале вакансию, благодаря чему удастся найти и нанять нужно профи. Квалифицированные СММ-менеджеры способны обеспечить удалённое продвижение в полном соответствии с требованиями работодателя, а главное - по выгодной цене. Такой формат сотрудничества гарантирует реализацию задач на высоком уровне, а также экономию времени и ресурсов заказчика.

Работа SMM: основные задачи и выгоды

Практически для любого бизнеса СММ-продвижение дает возможность:

заявить о своем существовании;

заработать хороший имидж;

наладить коммуникацию с клиентами;

увеличить количество продаж.

Решить все перечисленные задачи под силу только опытному SMMщику, обладающему не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками. Для качественного результата ему потребуется выполнить немало заданий:

создать привлекательный аккаунт товара или услуги;

разработать эффективную стратегию продвижения;

наполнять паблик актуальной и интересной информацией;

взаимодействовать с подписчиками и выявлять их потребности;

стимулировать просмотр публикуемых постов;

настроить таргетированную рекламу.

Только полный комплекс работ поможет увидеть и ощутить реальный эффект от активной СММ деятельности. И выполнять его должен понимающий специалист, найти которого всегда можно на фриланс-бирже.

Вакансия SMM менеджер: профессиональные навыки и умения

Быть активным пользователем социальных сетей недостаточно для того, чтобы эффективно продвигать бренд или компанию, получая за это оплату. Здесь понадобится больше специализированных навыков:

знание политики основных соцсетей, их правила и ограничения;

практический опыт работы с сервисами по веб-аналитике;

умение искать интересную информацию;

навыки работы с фоторедакторами;

писательские способности;

знание основ маркетинга и рекламы;

понимание ведения таргетинга.

Кроме того, СММ вакансии часто предполагают достойное владение английским языком для работы с зарубежными источниками. Также полезными будут хорошие коммуникативные навыки, грамотность и вежливость. А еще у SMM специалиста должен быть широкий кругозор, ведь сфер, где требуется его помощь, огромное количество.

SMM фриланс: как найти специалиста на бирже

Тогда, как крупные корпорации могут позволить себе иметь штатного СММщика, остальные компании предпочитают пользоваться подобными услугами на аутсорсинге. И здесь есть два пути - обратиться в рекламное агентство или нанять фрилансера. Последний вариант пользуется большей популярностью по нескольким причинам:

быстро;

профессионально;

доступно.

Тем более, если использовать для поиска подходящего специалиста фриланс-биржу. В каталоге Weblancer по данному направлению зарегистрировано много потенциальных исполнителей, и вы легко можете в этом убедиться.

Чтобы заключить сотрудничество с одним из них, вам нужно лишь единоразово пройти регистрацию в качестве заказчика. Получив соответствующий статус, вы сможете размещать объявления для поиска специалиста с указанием деталей задачи.

Выбирая удаленного подрядчика, руководствуйтесь важными в вашем случае критериями. Познакомьтесь с портфолио фрилансера и отзывами о его профессионализме других работодателей. Сопоставьте стоимость его услуг со своим бюджетом. Наконец, пообщайтесь, чтобы окончательно понять, сможете ли вы наладить взаимовыгодное сотрудничество.

SMM специалист: вакансии на бирже фриланса

Тем, кто освоил продвижение в социальных сетях или хочет получить первый опыт по данному направлению, стоит также обратить свой взор на фриланс. Удаленный график открывает великое множество перспектив и возможностей в трудовой деятельности. Во-первых, на фрилансе вы можете сотрудничать с заказчиками по всему миру, не ограничиваясь родным городом, и даже страной.

Во-вторых, у вас будет возможность трудиться над разными проектами, получая бесценный опыт, который поможет расти не только профессионально, но и финансово.

И, в-третьих, SMM фриланс может быть как подработкой, так и основным способом заработка. Цены на подобные услуги позволяют сделать их основной профессией. Все зависит от личных амбиций и желаний.

Главное, что на бирже вы всегда сможете оставлять заявки к безграничному количеству проектов, которые будут вам интересны. А, чтобы получить их в работу, от вас потребуется грамотное и привлекательное предложение о своих услугах. И, конечно, важно пополнять личное портфолио. Начать можно с продвижения личного бренда.

На Weblancer всегда есть над чем поработать!