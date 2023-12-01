Колеги, доброго дня! Є дизайн застосунку у Figma. Дизайн загалом нормальний, але буде робитися нова версія апки, тож необхідно все актуалізувати. Потрібно буде зробити з нами декілька дзвінків і ...
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Дизайнер Figma - это профессионал, специализирующийся на использовании инструмента Figma для создания дизайна пользовательских интерфейсов (UI) и пользовательских взаимодействий (UX). Figma представляет собой мощное веб-приложение для дизайна, позволяющее дизайнерам создавать, совместно редактировать и тестировать дизайн проектов.
Услуги дизайнера Figma
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UI/UX дизайн
Дизайнер Figma специализируется в создании интуитивных и привлекательных пользовательских интерфейсов, обеспечивая удобство использования для конечных пользователей.
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Прототипирование
Используя Figma, дизайнер может создавать интерактивные прототипы, что позволяет клиентам и разработчикам более полно представить конечный продукт.
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Мобильный дизайн
Создание дизайна для мобильных приложений, учитывая особенности различных платформ и устройств.
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Веб-дизайн
Разработка дизайна веб-сайтов с акцентом на визуальном восприятии, удобстве навигации и оптимизации пользовательского опыта.
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Совместная работа и обратная связь
Использование возможностей Figma для совместной работы над проектами с заказчиками и другими участниками, а также для оперативного получения обратной связи.
Преимущества сотрудничества с дизайнером Figma
Сотрудничество с дизайнером Figma обеспечивает заказчикам множество преимуществ, таких как высокая степень визуализации проекта, возможность интерактивного тестирования, ускорение процесса разработки и сокращение возможных ошибок благодаря совместной работе в реальном времени.
- $100FigmaДизайн мобильных приложений12 заявокОткрыт8 дней назад
Описание задачи: Необходимо сверстать страницу сайта на Tilda по тематике "Медицина". Есть дизайн сайта, сделанный в Figma (три разрешения: десктоп, планшет, мобайл). Одностраничный сайт (примерно 10 блоков). На сайте есть элементы управления ...Дизайн сайтаFigmaTildaHTML-верстка9 заявокОткрыт8 дней назад
- $150
Протестировать сайт на соответствие дизайну и проверить функцонал админки http://dancecolor-stroy.ru.xsph.ru/ Figma https://www.figma.com/file/03EdcqCRQLlfwuqrmt4ArW/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82?type=design&mode=design&t=KnrOBWeyvrE3IYRq-0 ТЗ https://docs.google.com/document/d/16HYxbiOYHSj4Z8Tp_HjtYYv0j8cwxA6FroBYyln4J0Y/edit?usp=sharing Дедлайн - 25 декабряFigmaТестирование сайтов13 заявокОткрыт9 дней назад
- $50
Всем привет! Ищу дизайнера, кто сможет интересно отрисовать и структурировать контент для лендинга (5-6 секций) покерного клуба. Рассматриваю и начинающих дизайнеров, но с указанием похожих работ в портфолио. ТЗ https://docs.google.com/document/d/1J6pQAPE7SLZfLMfEb7Ssz0TAte5cDEuJYtkWxOvAszE/edit?usp=sharingFigmaДизайн сайтов23 заявкиОткрыт9 дней назад
Добрий день Необхідно зробити верстку для головної сторінки проекту: https://www.figma.com/file/Qd3O5fhK0zRuSzb1fNYP2a/Nosis-Health---Design?type=design&node-id=1547-14614&mode=design&t=R8ddZqo0NYs7lLEO-4 Показані декілька анімацій (дивіться у режимі перегляду у фігмі), також треба зробити адаптив (на ваш смак), оптимізацію і мініфікацію, по БЕМ, ...WordPressFigmaЗавершен10 дней назад
Надо сверстать сайт. Макеты https://www.figma.com/file/mm7JuUw29xtlcI0tjOhx8u/Maison-Montrose?type=design&node-id=126-953&mode=design&t=vvORuJFigleCsszZ-0 Верстка должна совпадать с макетами, допускается маленькие отклонение. Без цены и срока не рассматриваю отклики. Мне нужно только верстка без натяжки, натяжка на цмс я буду ...Верстка сайтаFigmaЗавершен16 дней назад
- $65
Нужно сверстать шаблон Figma https://www.figma.com/file/GTMunzCaGdOI1IInpdN9g7/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-(Copy)?type=design&node-id=0-1&mode=design&t=nbTGFstk3WiucfR1-0 Оплата по факту выполнения работы сроки работы до 3 дней желательноFigmaЗакрыт16 дней назад
Доброго времени суток! в figma, есть 3 готовых дизайна сайта, необходимо их вытащить в html, чтобы можно было загрузить на ftpДизайн сайтаHTMLFigmaHTML-верстка37 заявокОткрыт17 дней назад
- $700
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЕБ-ДИЗАЙНЕРА: Описание: Yurovsky-Studio - это компания, специализирующаяся на предоставлении услуг для малого и среднего бизнеса по созданию сайтов и дизайна на платформе Tilda. Наша команда занимается разработкой ...Дизайн сайтаHTMLCSSFigmaTildaДизайн сайтов21 заявкаОткрыт17 дней назад
- $50
переделать дизайн под строительные материалы ссылка на Figma: https://www.figma.com/file/GTMunzCaGdOI1IInpdN9g7/Двери-новые-(Copy)?type=design&node-id=0-1&mode=design Оплата по факту выполнения работы !!! Старый сайт https://nikstroy.by с него можно брать инфуFigmaДизайн сайтов24 заявкиЗакрыт10 дней назад
- $15
Задача Нужна консультация специалиста, имеющего опыт создания сайтов и использования конструкторов, таких как Тильда, Wix, Elementor и т.д. Нужно будет создать страницу на выбор в конструкторе для Windows или Mac OS ...WordPressJoomlaFigmaTildaСайты «под ключ»1 заявкаОткрыт22 дня назад
Вёрстка сайта с FigmaВерстка сайтаFigmaHTML-верстка3 заявкиЗакрыт23 дня назад
Надо сверстать сайт. Макеты https://drive.google.com/file/d/1XwTS2pIJkPDG29oM65xzn_tPp7NsdEXZ/view?usp=sharing Верстка должна совпадать с макетами, допускается маленькие отклонение. Без цены и срока не рассматриваю отклики. Мне нужно только верстка без натяжки, натяжка на цмс я буду ...Верстка сайтаFigmaHTML-верстка24 заявкиОткрыт23 дня назад
- $60
Нужно внести исправления для двух страниц https://devep.wpengine.com https://devep.wpengine.com/readings/ в соответствии с макетами Figma Требуется опыт работы с WordPress, плагином ElementorWordPressFigmaВеб-программирование4 заявкиЗакрыт24 дня назад
Есть макет в фигме и сайт. Нужно сделать в соответствии с макетом все подробности скину исполнителю. Оставляйте то для связиFigmaСистемы управления (CMS)10 заявокОткрыт25 дней назад
Требуется создать пользовательский интерфейс проекта &Volume, используя Figma в качестве основы. Верстка должна быть выполнена на React, с адаптацией под различные мобильные устройства. Все оставшиеся вопросы, связанные с макетом, будут обсуждаться ...FigmaReactЗавершен23 дня назад
- $800
Приветствую. Ищу себе в помощь WP full-stack developer. Для выполнения всевозможных задач, проектов на WP. Людей без опыта или Elementor разработчиков просьба не отвечать. Любая информация не будет лишней: особенно опыт, стек, желаемая ...PHPJavascriptWordPressHTMLCSSBootstrapFigmajQueryLinuxAjaxВеб-программирование5 заявокОткрытмесяц назад
Верстка лендинга Сетка Bootstrap 5 (bootstrap-grid.min.css) Для JS интерактива используем - JQuery В заявке укажите бюджет и примерное время для прикрепленного макета (исходники в Figma)BootstrapFigmajQueryHTML-верстка9 заявокЗакрыт22 дня назад
Требуется внести правки на сайте, ТЗ ниже: Нужно скопировать полностью один раздел новостей (Страница с карточками и вложенная страница) На формах обратной связи где стоит согласие с персональными данными, нужно добавить ссылку на ...WordPressFigmaMODXСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен24 дня назад
Задача Необходимо изменить дизайн на сайте, сайт сделан на Opencart. Что нужно сделать: Замена лого, замена цветовой гаммы, изменить отображение товаров, замена картинок, исправить баги, удалить плагин живосайт. Макет дизайна сделан на Figma. Ссылка ...OpenCartFigmaДизайн сайтовнет заявокЗакрытдень назад