Заказать услуги дизайнера Figma

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Дизайнер Figma - это профессионал, специализирующийся на использовании инструмента Figma для создания дизайна пользовательских интерфейсов (UI) и пользовательских взаимодействий (UX). Figma представляет собой мощное веб-приложение для дизайна, позволяющее дизайнерам создавать, совместно редактировать и тестировать дизайн проектов.

Услуги дизайнера Figma

  • UI/UX дизайн

    Дизайнер Figma специализируется в создании интуитивных и привлекательных пользовательских интерфейсов, обеспечивая удобство использования для конечных пользователей.

  • Прототипирование

    Используя Figma, дизайнер может создавать интерактивные прототипы, что позволяет клиентам и разработчикам более полно представить конечный продукт.

  • Мобильный дизайн

    Создание дизайна для мобильных приложений, учитывая особенности различных платформ и устройств.

  • Веб-дизайн

    Разработка дизайна веб-сайтов с акцентом на визуальном восприятии, удобстве навигации и оптимизации пользовательского опыта.

  • Совместная работа и обратная связь

    Использование возможностей Figma для совместной работы над проектами с заказчиками и другими участниками, а также для оперативного получения обратной связи.

Преимущества сотрудничества с дизайнером Figma

Сотрудничество с дизайнером Figma обеспечивает заказчикам множество преимуществ, таких как высокая степень визуализации проекта, возможность интерактивного тестирования, ускорение процесса разработки и сокращение возможных ошибок благодаря совместной работе в реальном времени.

  • Внести зміни в існуючий дизайн застосунку (Figma)

    $100

    Колеги, доброго дня! Є дизайн застосунку у Figma. Дизайн загалом нормальний, але буде робитися нова версія апки, тож необхідно все актуалізувати. Потрібно буде зробити з нами декілька дзвінків і ...

    Figma
    Дизайн мобильных приложений12 заявок
    Открыт
    8 дней назад

  • Сверстать адаптивный шаблон для страницы на Tilda из проекта Figma

    Описание задачи: Необходимо сверстать страницу сайта на Tilda по тематике "Медицина". Есть дизайн сайта, сделанный в Figma (три разрешения: десктоп, планшет, мобайл). Одностраничный сайт (примерно 10 блоков). На сайте есть элементы управления ...

    Дизайн сайтаFigmaTilda
    HTML-верстка9 заявок
    Открыт
    8 дней назад

  • Ручное тестирование сайта

    $150

    Протестировать сайт на соответствие дизайну и проверить функцонал админки http://dancecolor-stroy.ru.xsph.ru/ Figma https://www.figma.com/file/03EdcqCRQLlfwuqrmt4ArW/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82?type=design&amp;mode=design&amp;t=KnrOBWeyvrE3IYRq-0 ТЗ https://docs.google.com/document/d/16HYxbiOYHSj4Z8Tp_HjtYYv0j8cwxA6FroBYyln4J0Y/edit?usp=sharing Дедлайн - 25 декабря

    Figma
    Тестирование сайтов13 заявок
    Открыт
    9 дней назад

  • Дизайн лендоса для покерного клуба (Figma)

    $50

    Всем привет! Ищу дизайнера, кто сможет интересно отрисовать и структурировать контент для лендинга (5-6 секций) покерного клуба. Рассматриваю и начинающих дизайнеров, но с указанием похожих работ в портфолио. ТЗ https://docs.google.com/document/d/1J6pQAPE7SLZfLMfEb7Ssz0TAte5cDEuJYtkWxOvAszE/edit?usp=sharing

    Figma
    Дизайн сайтов23 заявки
    Открыт
    9 дней назад

  • Зверстати сторінку по дизайну у Figma, а потім увесь сайт

    Добрий день Необхідно зробити верстку для головної сторінки проекту: https://www.figma.com/file/Qd3O5fhK0zRuSzb1fNYP2a/Nosis-Health---Design?type=design&amp;node-id=1547-14614&amp;mode=design&amp;t=R8ddZqo0NYs7lLEO-4 Показані декілька анімацій (дивіться у режимі перегляду у фігмі), також треба зробити адаптив (на ваш смак), оптимізацію і мініфікацію, по БЕМ, ...

    WordPressFigma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 дней назад

  • Верстка сайта c figma

    Надо сверстать сайт. Макеты https://www.figma.com/file/mm7JuUw29xtlcI0tjOhx8u/Maison-Montrose?type=design&amp;node-id=126-953&amp;mode=design&amp;t=vvORuJFigleCsszZ-0 Верстка должна совпадать с макетами, допускается маленькие отклонение. Без цены и срока не рассматриваю отклики. Мне нужно только верстка без натяжки, натяжка на цмс я буду ...

    Верстка сайтаFigma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 дней назад

  • Вёрстка макета Figma

    $65

    Нужно сверстать шаблон Figma https://www.figma.com/file/GTMunzCaGdOI1IInpdN9g7/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-(Copy)?type=design&amp;node-id=0-1&amp;mode=design&amp;t=nbTGFstk3WiucfR1-0 Оплата по факту выполнения работы сроки работы до 3 дней желательно

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 дней назад

  • Вертска 3-х версий сайта, с figma

    Доброго времени суток! в figma, есть 3 готовых дизайна сайта, необходимо их вытащить в html, чтобы можно было загрузить на ftp

    Дизайн сайтаHTMLFigma
    HTML-верстка37 заявок
    Открыт
    17 дней назад

  • Дизайн сайта

    $700

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЕБ-ДИЗАЙНЕРА: Описание: Yurovsky-Studio - это компания, специализирующаяся на предоставлении услуг для малого и среднего бизнеса по созданию сайтов и дизайна на платформе Tilda. Наша команда занимается разработкой ...

    Дизайн сайтаHTMLCSSFigmaTilda
    Дизайн сайтов21 заявка
    Открыт
    17 дней назад

  • Нужно переделать дизайн строительные материалы

    $50

    переделать дизайн под строительные материалы ссылка на Figma: https://www.figma.com/file/GTMunzCaGdOI1IInpdN9g7/Двери-новые-(Copy)?type=design&amp;node-id=0-1&amp;mode=design Оплата по факту выполнения работы !!! Старый сайт https://nikstroy.by с него можно брать инфу

    Figma
    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    10 дней назад

  • Нужна консультация по созданию сайта в конструкторе

    $15

    Задача Нужна консультация специалиста, имеющего опыт создания сайтов и использования конструкторов, таких как Тильда, Wix, Elementor и т.д. Нужно будет создать страницу на выбор в конструкторе для Windows или Mac OS ...

    WordPressJoomlaFigmaTilda
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Открыт
    22 дня назад

  • Верстка сайта c figma

    Надо сверстать сайт. Макеты https://drive.google.com/file/d/1XwTS2pIJkPDG29oM65xzn_tPp7NsdEXZ/view?usp=sharing Верстка должна совпадать с макетами, допускается маленькие отклонение. Без цены и срока не рассматриваю отклики. Мне нужно только верстка без натяжки, натяжка на цмс я буду ...

    Верстка сайтаFigma
    HTML-верстка24 заявки
    Открыт
    23 дня назад

  • Верстка Dashboard

    Требуется создать пользовательский интерфейс проекта &amp;Volume, используя Figma в качестве основы. Верстка должна быть выполнена на React, с адаптацией под различные мобильные устройства.  Все оставшиеся вопросы, связанные с макетом, будут обсуждаться ...

    FigmaReact
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    23 дня назад

  • Wordpress developer

    $800

    Приветствую. Ищу себе в помощь WP full-stack developer. Для выполнения всевозможных задач, проектов на WP. Людей без опыта или Elementor разработчиков просьба не отвечать. Любая информация не будет лишней: особенно опыт, стек, желаемая ...

    PHPJavascriptWordPressHTMLCSSBootstrapFigmajQueryLinuxAjax
    Веб-программирование5 заявок
    Открыт
    месяц назад

  • Адаптивная верстка Figma макета на Bootstrap 5

    Верстка лендинга Сетка Bootstrap 5 (bootstrap-grid.min.css) Для JS интерактива используем - JQuery В заявке укажите бюджет и примерное время для прикрепленного макета (исходники в Figma)

    BootstrapFigmajQuery
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    22 дня назад

  • Правки на сайте WordPress

    Требуется внести правки на сайте, ТЗ ниже: Нужно скопировать полностью один раздел новостей (Страница с карточками и вложенная страница) На формах обратной связи где стоит согласие с персональными данными, нужно добавить ссылку на ...

    WordPressFigmaMODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    24 дня назад

  • Необходимо изменить дизайн

    Задача Необходимо изменить дизайн на сайте, сайт сделан на Opencart. Что нужно сделать: Замена лого, замена цветовой гаммы, изменить отображение товаров, замена картинок, исправить баги, удалить плагин живосайт. Макет дизайна сделан на Figma. Ссылка ...

    OpenCartFigma
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    день назад