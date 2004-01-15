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Программист Tilda – это специалист, который работает с функционалом и инструментами платформы Tilda. Он обладает знаниями в области веб-разработки, программирования и работы с интерфейсом Tilda. Основная задача программиста Tilda – создание качественных и функциональных веб-сайтов с помощью инструментов и возможностей, предоставляемых данной платформой.

Роль программиста Tilda

  • Создание и настройка сайтов

    Программист Tilda занимается созданием и настройкой веб-сайтов с помощью инструментов, предоставляемых Tilda. Это включает в себя работу с различными блоками, модулями, дизайном страниц, адаптацией под различные устройства и другие аспекты веб-разработки.

  • Разработка пользовательских функций

    Один из ключевых навыков программиста Tilda – создание пользовательских функций, которые могут быть добавлены к сайтам на платформе. Это могут быть разнообразные скрипты, интеграции с внешними сервисами или доработки стандартного функционала Tilda под нужды конкретного проекта.

  • Оптимизация и улучшение производительности

    Программист Tilda заботится о том, чтобы веб-сайты работали эффективно и быстро. Он проводит оптимизацию кода, изучает и применяет передовые методы улучшения производительности, чтобы сайты на Tilda были быстрыми и удобными для пользователей.

  • Поддержка и исправление ошибок

    При необходимости программист Tilda занимается поддержкой созданных сайтов, исправляет возможные ошибки, обновляет функционал и обеспечивает бесперебойную работу веб-проектов.

Значимость программиста Tilda

Программист Tilda играет важную роль в разработке и поддержке веб-сайтов на данной платформе. Его экспертиза и умения помогают создавать современные, красивые и функциональные сайты с учетом потребностей клиентов и требований рынка. Благодаря программистам Tilda пользователи получают возможность реализовать свои идеи в виде качественных веб-проектов, а бизнесы – продвигать свои товары и услуги в онлайн-пространстве эффективным образом.

  • Сверстать адаптивный шаблон для страницы на Tilda из проекта Figma

    Описание задачи: Необходимо сверстать страницу сайта на Tilda по тематике "Медицина". Есть дизайн сайта, сделанный в Figma (три разрешения: десктоп, планшет, мобайл). Одностраничный сайт (примерно 10 блоков). На сайте есть элементы управления ...

    Дизайн сайтаFigmaTilda
    HTML-верстка9 заявок
    Открыт
    8 дней назад

  • Скопировать фильтр

    Необходимо разработать фильтр, который будет выдавать результаты поиска по JSON файлу с объектами. Такой фильтр уже реализован на сайте, который я отправлю исполнителю. Можно просто скопировать его. Фильтр нужно будет вставить в нулевой блок на ...

    Tilda
    Веб-программирование1 заявка
    Открыт
    9 дней назад

  • Скопировать фильтр с сайта

    $45

    Есть сайт на Tilda. Необходимо скопировать на него готовый фильтр с другого сайта. Фильтр, будет выдавать результаты поиска по JSON файлам с объектами. Такой фильтр уже реализован на сайте, который я отправлю исполнителю. Можно ...

    Tilda
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 дней назад

  • Необходимо создать форму для оплаты услуг

    Необходимо создать форму для оплаты услуг. В форме нужно указать адрес и номер квартиры Должна выдаваться информация с тарифом, долгом лицевым счетом и возможностью оплаты услуги. Сайт на CMS Tilda Есть ...

    Tilda
    Веб-программирование3 заявки
    Открыт
    10 дней назад

  • Дизайн сайта

    $700

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЕБ-ДИЗАЙНЕРА: Описание: Yurovsky-Studio - это компания, специализирующаяся на предоставлении услуг для малого и среднего бизнеса по созданию сайтов и дизайна на платформе Tilda. Наша команда занимается разработкой ...

    Дизайн сайтаHTMLCSSFigmaTilda
    Дизайн сайтов21 заявка
    Открыт
    17 дней назад

  • Нужна консультация по созданию сайта в конструкторе

    $15

    Задача Нужна консультация специалиста, имеющего опыт создания сайтов и использования конструкторов, таких как Тильда, Wix, Elementor и т.д. Нужно будет создать страницу на выбор в конструкторе для Windows или Mac OS ...

    WordPressJoomlaFigmaTilda
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Открыт
    22 дня назад

  • Настроить передачу событий через API из amoCRM в коллектор данных

    1. Настроить передачу событий через API из amoCRM в коллектор данных по инструкции по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1SDRGHaVLClk79bx9rDWDQipIaE5FBTEfsRex7oFo7HU/edit 2. Добавить картинку, слово-гиперссылку и скорректировать внешний вид двух элементов на сайте Tilda по макету (макет во ...

    Tilda
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    месяц назад

  • Внести правки в форму на лендинге созданном с помощью TILDA

    Есть сайт http://parkingplus.online/eu На сайте две формы - отдельно для смартфонов, отдельно для ноутбуков. С форм настроены интеграции. Формы работают как часы. Нужно внести в формы две функции 1. Стоимость, что сразу указывается зависимо ...

    Tilda
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 дней назад

  • Одностраничный сайт

    Задача создать сайт максимально адаптированный под поисковики(например, на Tilda) для бренда одежды, перенаправляя клиента на wildberries и в телеграмм-бот. Наполнение : Одна страница с 4 разделами (переход на wildberries и в телеграмм-бота), внизу 6-8 ...

    Tilda
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Создать сайт на платформе Tilda

    $100

    Задача создать сайт на Tilda, для строительной компании. Наполнение : 1 главная страница, и приблизительно 6-7 дополнительных про услуги. Детальное ТЗ при выборе исполнителя. Интересует приблизительная стоимость. По всем дополнительным ...

    Tilda
    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • SEO Tilda на англ

    1. Внутренняя оптимизация (Ну по сути шаблон) 2. Onpage 3. Создание посадочных страниц под существующую семантику 4. Работы с поведением пользователей 5. Мобильная версия ( на первое место ) mobile first 6. Backlinks Приоритеты и ...

    Tilda
    Поисковые системы (SEO)5 заявок
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    месяц назад

  • Нужна консультация: создание сайта в конструкторе

    $15

    Задача Нужна консультация специалиста, имеющего опыт создания сайтов и использования конструкторов, таких как Тильда, Wix, Elementor и т.д. Нужно будет создать страницу на выбор в конструкторе для Windows или Mac OS ...

    WordPressJoomlaFigmaTilda
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Синхронизация магазина на Tilda со Internel.eu складом по API.

    Здравствуйте.  Есть сайт магазин https://omshroom.eu/ реализован на тильда. Есть Fulfillment сервис - https://internel.eu/ (их тех документацию по API прикрепляю) Их нужно синхронизировать и прередавать заказы с тільда на Fulfillment. Ответ тех, ...

    Tilda
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Дизайн в Figma и верстка сайта в Tilda

    В рамках стажировки в студии One Page была поставлена задача разработать лендинг для компании Green Roast, занимающейся обжаркой кофе. Проект выполнен для реального заказчика. Дизайн выполнен в Figma и сверстан в Tilda на Zero блоках ...

    Дизайн лендингаВерстка сайтаFigmaTilda
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад