Описание задачи: Необходимо сверстать страницу сайта на Tilda по тематике "Медицина". Есть дизайн сайта, сделанный в Figma (три разрешения: десктоп, планшет, мобайл). Одностраничный сайт (примерно 10 блоков). На сайте есть элементы управления ...
Заказать услуги программиста Tilda
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Программист Tilda – это специалист, который работает с функционалом и инструментами платформы Tilda. Он обладает знаниями в области веб-разработки, программирования и работы с интерфейсом Tilda. Основная задача программиста Tilda – создание качественных и функциональных веб-сайтов с помощью инструментов и возможностей, предоставляемых данной платформой.
Роль программиста Tilda
-
Создание и настройка сайтов
Программист Tilda занимается созданием и настройкой веб-сайтов с помощью инструментов, предоставляемых Tilda. Это включает в себя работу с различными блоками, модулями, дизайном страниц, адаптацией под различные устройства и другие аспекты веб-разработки.
-
Разработка пользовательских функций
Один из ключевых навыков программиста Tilda – создание пользовательских функций, которые могут быть добавлены к сайтам на платформе. Это могут быть разнообразные скрипты, интеграции с внешними сервисами или доработки стандартного функционала Tilda под нужды конкретного проекта.
-
Оптимизация и улучшение производительности
Программист Tilda заботится о том, чтобы веб-сайты работали эффективно и быстро. Он проводит оптимизацию кода, изучает и применяет передовые методы улучшения производительности, чтобы сайты на Tilda были быстрыми и удобными для пользователей.
-
Поддержка и исправление ошибок
При необходимости программист Tilda занимается поддержкой созданных сайтов, исправляет возможные ошибки, обновляет функционал и обеспечивает бесперебойную работу веб-проектов.
Значимость программиста Tilda
Программист Tilda играет важную роль в разработке и поддержке веб-сайтов на данной платформе. Его экспертиза и умения помогают создавать современные, красивые и функциональные сайты с учетом потребностей клиентов и требований рынка. Благодаря программистам Tilda пользователи получают возможность реализовать свои идеи в виде качественных веб-проектов, а бизнесы – продвигать свои товары и услуги в онлайн-пространстве эффективным образом.
- Дизайн сайтаFigmaTildaHTML-верстка9 заявокОткрыт8 дней назад
Необходимо разработать фильтр, который будет выдавать результаты поиска по JSON файлу с объектами. Такой фильтр уже реализован на сайте, который я отправлю исполнителю. Можно просто скопировать его. Фильтр нужно будет вставить в нулевой блок на ...TildaОткрыт9 дней назад
- $45
Есть сайт на Tilda. Необходимо скопировать на него готовый фильтр с другого сайта. Фильтр, будет выдавать результаты поиска по JSON файлам с объектами. Такой фильтр уже реализован на сайте, который я отправлю исполнителю. Можно ...TildaЗакрыт5 дней назад
Необходимо создать форму для оплаты услуг. В форме нужно указать адрес и номер квартиры Должна выдаваться информация с тарифом, долгом лицевым счетом и возможностью оплаты услуги. Сайт на CMS Tilda Есть ...TildaВеб-программирование3 заявкиОткрыт10 дней назад
Нужно подключить оплату к 3-м страницам сайта на Tilda и объяснить, как это делать на будущее:)TildaИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен12 дней назад
- $700
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЕБ-ДИЗАЙНЕРА: Описание: Yurovsky-Studio - это компания, специализирующаяся на предоставлении услуг для малого и среднего бизнеса по созданию сайтов и дизайна на платформе Tilda. Наша команда занимается разработкой ...Дизайн сайтаHTMLCSSFigmaTildaДизайн сайтов21 заявкаОткрыт17 дней назад
- $15
Задача Нужна консультация специалиста, имеющего опыт создания сайтов и использования конструкторов, таких как Тильда, Wix, Elementor и т.д. Нужно будет создать страницу на выбор в конструкторе для Windows или Mac OS ...WordPressJoomlaFigmaTildaСайты «под ключ»1 заявкаОткрыт22 дня назад
- $25
Доброго дня! Потрібно на сайт добавити сторінку з інформацією про марафон, і на сторінці має бути оплатаTildaНаполнение сайтов2 заявкиЗакрыт2 дня назад
- $50
Нужно создать Лендинг на Tilda на Украинском языке. Сразу присылайте последние хотя бы 3 работы на Tilda! Есть примеры и структура. Пишите только если вы согласны на указанную цену.TildaСайты «под ключ»3 заявкиЗакрытмесяц назад
1. Настроить передачу событий через API из amoCRM в коллектор данных по инструкции по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1SDRGHaVLClk79bx9rDWDQipIaE5FBTEfsRex7oFo7HU/edit 2. Добавить картинку, слово-гиперссылку и скорректировать внешний вид двух элементов на сайте Tilda по макету (макет во ...TildaЗакрытмесяц назад
Есть сайт http://parkingplus.online/eu На сайте две формы - отдельно для смартфонов, отдельно для ноутбуков. С форм настроены интеграции. Формы работают как часы. Нужно внести в формы две функции 1. Стоимость, что сразу указывается зависимо ...TildaЗакрыт15 дней назад
Задача создать сайт максимально адаптированный под поисковики(например, на Tilda) для бренда одежды, перенаправляя клиента на wildberries и в телеграмм-бот. Наполнение : Одна страница с 4 разделами (переход на wildberries и в телеграмм-бота), внизу 6-8 ...TildaСайты «под ключ»1 исполнительЗавершенмесяц назад
Есть сайт на Tilda его необходимо скопировать в точно такой же Tilda проект https://the-based.comTildaВеб-программирование5 заявокЗакрытмесяц назад
- $5
Нужна 20 минутная консультация по конструкторам сайтов tilda, Flexbe. Вопросы по дизайну, верстке, настройке и т.д. Ничего не продаю.TildaДизайн сайтовнет заявокЗакрыт2 месяца назад
- $100
Задача создать сайт на Tilda, для строительной компании. Наполнение : 1 главная страница, и приблизительно 6-7 дополнительных про услуги. Детальное ТЗ при выборе исполнителя. Интересует приблизительная стоимость. По всем дополнительным ...TildaСайты «под ключ»16 заявокЗакрыт2 месяца назад
1. Внутренняя оптимизация (Ну по сути шаблон) 2. Onpage 3. Создание посадочных страниц под существующую семантику 4. Работы с поведением пользователей 5. Мобильная версия ( на первое место ) mobile first 6. Backlinks Приоритеты и ...TildaПоисковые системы (SEO)5 заявокЗакрытмесяц назад
- $15
Задача Нужна консультация специалиста, имеющего опыт создания сайтов и использования конструкторов, таких как Тильда, Wix, Elementor и т.д. Нужно будет создать страницу на выбор в конструкторе для Windows или Mac OS ...WordPressJoomlaFigmaTildaДизайн сайтов3 заявкиЗакрытмесяц назад
Здравствуйте. Есть сайт магазин https://omshroom.eu/ реализован на тильда. Есть Fulfillment сервис - https://internel.eu/ (их тех документацию по API прикрепляю) Их нужно синхронизировать и прередавать заказы с тільда на Fulfillment. Ответ тех, ...TildaВеб-программирование4 заявкиЗакрытмесяц назад
В рамках стажировки в студии One Page была поставлена задача разработать лендинг для компании Green Roast, занимающейся обжаркой кофе. Проект выполнен для реального заказчика. Дизайн выполнен в Figma и сверстан в Tilda на Zero блоках ...Дизайн лендингаВерстка сайтаFigmaTildaДизайн сайтов8 заявокЗакрыт2 месяца назад
Потрібно перенести дизайн з Figma на Tilda , додати анімаціюFigmaTildaВеб-программирование7 заявокЗакрыт2 месяца назад