переделать дизайн под строительные материалы ссылка на Figma: https://www.figma.com/file/GTMunzCaGdOI1IInpdN9g7/Двери-новые-(Copy)?type=design&node-id=0-1&mode=design Оплата по факту выполнения работы !!! Старый сайт https://nikstroy.by с него можно брать инфу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЕБ-ДИЗАЙНЕРА:
Описание:
Yurovsky-Studio - это компания, специализирующаяся на предоставлении услуг для малого и среднего бизнеса по созданию сайтов и дизайна на платформе Tilda. Наша команда занимается разработкой и дизайном веб-сайтов, а также предоставляет услуги по созданию уникального и привлекательного контента для онлайн-проектов.
Требования к дизайнеру:
- Включение логотипа компании на каждой странице для поддержания брендирования и узнаваемости.
- Навигационное меню для удобного перемещения по сайту и легкого доступа к различным разделам.
- Использование изображений и видео для создания визуального привлечения и усиления эффекта космического стиля.
- Формы для обратной связи и отправки запросов на услуги, чтобы клиенты могли легко связаться с нами.
Вы нам подходите если:
Знакомы с html-css
Работаете в Figma
Работаете в adobe photoshop
Есть опыт работы в Tilda
Что вы получите:
ЗП 60.000 руб/месяц
Белую зарплату
Развитие навыков
Отзывчивый коллектив
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