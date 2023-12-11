ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЕБ-ДИЗАЙНЕРА:





Описание:

Yurovsky-Studio - это компания, специализирующаяся на предоставлении услуг для малого и среднего бизнеса по созданию сайтов и дизайна на платформе Tilda. Наша команда занимается разработкой и дизайном веб-сайтов, а также предоставляет услуги по созданию уникального и привлекательного контента для онлайн-проектов.

Требования к дизайнеру:

- Включение логотипа компании на каждой странице для поддержания брендирования и узнаваемости.

- Навигационное меню для удобного перемещения по сайту и легкого доступа к различным разделам.

- Использование изображений и видео для создания визуального привлечения и усиления эффекта космического стиля.

- Формы для обратной связи и отправки запросов на услуги, чтобы клиенты могли легко связаться с нами.

Вы нам подходите если:

Знакомы с html-css

Работаете в Figma

Работаете в adobe photoshop

Есть опыт работы в Tilda





Что вы получите:

ЗП 60.000 руб/месяц

Белую зарплату

Развитие навыков

Отзывчивый коллектив