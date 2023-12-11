Создать макет в фигме для сайта

Необходимо создать дизайн сайта и сверстать его на тильде, с прикольными анимациями, адаптивными версиями под все устройства. Тех задание имеется.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ниша - продажа электромобилей из Китая.
Референсы:
Главный конкурент - https://future-byelectro.kz/
Нужно создать макет только главной страницы сайта:
Хедер: логотип, меню, номера телефонов, иконки соцсетей, кнопка “Заказать звонок”;
Обложка со слайдером для акции и спецпредложении (они иногда могут не быть сайте, и это надо учесть в дизайне)
Форма для фильтрации и сортировки автомобилей;
Форма занимает много места, надо их сделать выезжающим/отъезжающим
В закрытом виде - это большая вертикальная стилизованная (которая перекликается с лого - скошенная либо трапеция) ярко зеленая кнопка слева с надписью "Подобрать авто"
При нажатии на эту кнопку форма выезжает слева направо.
Поля для формы:
Кузов
Марка
Модель
Статус
Цена
Тип двигателя
Тип привода
Элементы полей сделать как на NewAuto на одной линии (не выпадашкой, а типа переключатели)
Если элементов полей слишком много, надо отобразить сколько влезет, остальное спрятать за троеточием, при нажатии которого раскрываются все элементы.
Результаты фильтрации и сортировки с карточками автомобилей;
Отзывы пользователей;
Новости;
Контакты (телефоны, адреса, соцсети) и яндекс-карта (тут надо учесть, что офиса два и надо придумать как их отобразить или переключаться между офисами );
Футер: логотип, меню, юридическая информация.
Вдохновляйтесь https://flowbite.com/blocks/ там много интересного, например:
многое другое.
Иконки брать здесь - https://flowbite.com/icons/.
Разрешения: десктоп и мобильный.
Есть начатый макет - https://www.figma.com/file/3FFUUemxF5onTF19fzbRa4/Wattz-Auto?type=design&mode=design&t=dVG8VMuW4yv9ImEl-0
Логотип, фирменные цвета и шрифты можно оттуда взять.
Если хотите и так удобнее для вас, можете доработать имеющийся макет.
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