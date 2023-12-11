Создать макет в фигме для сайта

Форма для фильтрации и сортировки автомобилей;

Форма занимает много места, надо их сделать выезжающим/отъезжающим

В закрытом виде - это большая вертикальная стилизованная (которая перекликается с лого - скошенная либо трапеция) ярко зеленая кнопка слева с надписью "Подобрать авто"

При нажатии на эту кнопку форма выезжает слева направо.

Поля для формы: Кузов

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Элементы полей сделать как на NewAuto на одной линии (не выпадашкой, а типа переключатели)