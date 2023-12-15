Сделать новогодние/зимние версии сайтов.

Есть стандартная версия сайта, надо сделать сделать сезонную версию "зима", а также под новый год.

Как я это вижу: добавить на сайт снег; к профилю пользователя шапку деда мороза; где-то ёлку пририсовать.

Два сайта. Должно быть отличие от работ.

Пример во вложениях, там добавлены цветочки и всё такое.

Отличным плюсом будет, если умеете делать банеры, в стиле, что показан во второй картинке - примере.

Потому что также нужны банеры.

Пример версии сезона толлько на осень во вложении:

Пишите в тг