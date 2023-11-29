Сделать дизайн сайта на основе референса

Нужен главный экран для лендинга. Вот референсы: 1 - https://lendoshop.ru/img/product/lending-pushistye-novogodnie-elki-83.jpg 2 - https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/project_modules/max_3840/fb61ae147412167.62c27b9b3e448.jpg 3 - http://cdn-edge.kwork.ru/files/portfolio/t3/16/57d25d062842a9278770b0f6a898e60862b2907c-1654200616.jpg 4 - https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/projects/original/650c68100354947.Y3JvcCwzMzQxLDI2MTQsMjQ4LDA.png 5 -https://navika.pro/images/uploads/ogQYZgUP5nmyJfMzEYFfdmNqi.png Просто то, что понравилось Вот макет (текст будет тот, что ...
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