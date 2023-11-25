Требуется помощь дизайнера в разработке дизайна для несложного лендинга. 5-6 блоков. Только дизайн. Макет Фигма или PSD. Начинаем работу по главноему блоку, если все ок, то делаем весь сайт. Сделать нужно по ...
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В общем нужно сделать в онлайн кинотеатре вывод будущих премьер. Вот сайт https://zfilm.click. Чтобы находилось слева, может столбцом и автоматически заполнялась, в зависимости от даты.
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