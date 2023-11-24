Нужно сделать UI дизайн для личного кабинета одна страница

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Дизайн сайтовЗакрыт16 заявок130 просмотров
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Всем привет, нужно сделать дизайн пока что одной страницы
Есть рабочая программа для мониторинга сайтов, нужно сделать дизай личного кабинета, без адаптива, как бы забить фундамент, от которого будем плясать и делать дизайн для других страниц

Очень важно чтобы весь функционал сохранить например если это чекбокс то оставляем чекбоксом и тд. но должно быть интуитивно понятным и удобным


https://drive.google.com/file/d/1S3UXyofm3jsKIFW_DPe_9mfWPYulc1hc/view?usp=sharing

25 дней назад
dev2studio
Дмитрий 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
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