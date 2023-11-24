Нужно сделать UI дизайн для личного кабинета одна страница

Всем привет, нужно сделать дизайн пока что одной страницы

Есть рабочая программа для мониторинга сайтов, нужно сделать дизай личного кабинета, без адаптива, как бы забить фундамент, от которого будем плясать и делать дизайн для других страниц



Очень важно чтобы весь функционал сохранить например если это чекбокс то оставляем чекбоксом и тд. но должно быть интуитивно понятным и удобным





https://drive.google.com/file/d/1S3UXyofm3jsKIFW_DPe_9mfWPYulc1hc/view?usp=sharing